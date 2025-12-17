Το μεγάλο «κόλπο» στα χρηματιστήρια: Ο πόλεμος των νανοδευτερολέπτων και τα ύποπτα κέρδη

Κάποτε, ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου μπορούσε να κρίνει ποιος κερδίζει εκατομμύρια στις χρηματιστηριακές συναλλαγές υψηλής ταχύτητας. Σήμερα, η μάχη έχει περάσει σε κάτι ασύλληπτα μικρότερο: τα νανοδευτερόλεπτα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Eurex, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια παραγώγων στον κόσμο, με έδρα τη Φρανκφούρτη.

Ορισμένες εταιρείες υπερταχέων συναλλαγών κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούν ένα τεχνικό «κόλπο»: στέλνουν συνεχώς άχρηστα ή αλλοιωμένα δεδομένα στο σύστημα του χρηματιστηρίου, όχι για να κάνουν συναλλαγές, αλλά για να κρατούν τη σύνδεσή τους σε μόνιμη ετοιμότητα. Έτσι, όταν προκύψει μια κρίσιμη πληροφορία, αντιδρούν ελάχιστα πιο γρήγορα από τους ανταγωνιστές τους.

Αυτό το απειροελάχιστο πλεονέκτημα – μόλις μερικά νανοδευτερόλεπτα – μπορεί να σημαίνει τεράστια κέρδη.

Σύμφωνα με τη γαλλική εταιρεία Mosaic Finance, που κατέθεσε επίσημη καταγγελία στις ευρωπαϊκές αρχές, ορισμένες εταιρείες έχουν κερδίσει έως και 600 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε τρία χρόνια, εκμεταλλευόμενες αυτή την πρακτική.

Η ίδια η Mosaic λέει ότι το 2022 τα κέρδη της κατέρρευσαν κατά 90% χωρίς προφανή λόγο. Μετά από εκτενή έρευνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ανταγωνιστές της είχαν αποκτήσει αυτό το μικροσκοπικό αλλά σταθερό πλεονέκτημα ταχύτητας.

Όποιος κινηθεί πρώτος μπορεί να αγοράσει πριν ανέβει η τιμή και να πουλήσει αμέσως μετά, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία χιλιάδες φορές την ημέρα.

Η Eurex αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι τηρεί τους κανόνες και παρακολουθεί τέτοιες πρακτικές. Ωστόσο, ανακοίνωσε πρόσφατα τεχνικές αλλαγές στο σύστημά της, οι οποίες ενδέχεται να περιορίσουν ή και να τερματίσουν το συγκεκριμένο «τρικ».

Αυτό δείχνει ότι η πρακτική κινείται σε μια γκρίζα ρυθμιστική ζώνη.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο ανταγωνισμός για την ταχύτητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές συνεχίζεται, με ολοένα και πιο αθέατους τρόπους.

(Με πληροφορίες από Wall Street Journal)

