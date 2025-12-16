search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

16.12.2025 12:03

Jetoil: Αναστολή λειτουργίας λόγω κυρώσεων στη Ρωσία

16.12.2025 12:03
jetoil_new

Ανέστειλε την Τρίτη τη λειτουργία της η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Cetracore-Jetoil SA λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η εταιρεία ενημέρωσε τους συνεργάτες της για προσωρινή αναστολή των εργασιών της σε όλα τα επίπεδα, από τα λογιστικά μέχρι την παράδοση καυσίμων, λόγω της επιβολής κυρώσεων σε πρόσωπo της διοίκησής της εξαιτίας των σχέσεών του με τη Ρωσία.

Αποτέλεσμα της απόφασης είναι να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις παραδόσεις, αλλά και στις άλλες υπηρεσίες, λόγω των υπαρχουσών συμφωνιών. H Cetracore-Jetoil SA ξεκίνησε τον κύκλο εργασιών της στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2018, όταν η Αυστριακή Cetracore Energy Gmbh εξαγόρασε τη Jetoil. Λόγω της σχέσης με την Cetracore αναμένονται προβλήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Cetracore Energy ελέγχεται κατά 80,1% από την UFG Europe Holding με έδρα το Λουξεμβούργο, στην οποία η θυγατρική της Rosneft, JV Projects SA, κατέχει μερίδιο 19,9%. Η Jetoil ιδρύθηκε το 1968 και κυριάρχησε στην αγορά των πετρελαιοειδών πολλές δεκαετίες ως η πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών.

