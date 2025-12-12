Ισχυρή πορεία για τις εισηγμένες – Στα 7,5 δισ. ευρώ η κερδοφορία στο εννεάμηνο

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήθηκε η κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στο εννεάμηνο, ξεπερνώντας τα 7,5 δισ. ευρώ και καταγράφοντας αύξηση 8,65% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Συνολικά, από τις 45 εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει έως σήμερα οικονομικά αποτελέσματα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7,54 δισ. ευρώ έναντι 6,94 δισ. ευρώ πέρυσι.

Αν και η δημοσίευση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου δεν είναι υποχρεωτική και ορισμένες εταιρείες παρουσιάζουν μόνο κέρδη προ φόρων, η εικόνα σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο –όταν η συνολική κερδοφορία ανερχόταν στα 5,41 δισ. ευρώ– δείχνει σαφή βελτίωση. Αναλυτές επισημαίνουν ότι στο τρίτο τρίμηνο ανακοινώνουν αποτελέσματα κυρίως οι μεγαλύτεροι όμιλοι της αγοράς, οι οποίοι και διαμορφώνουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών έχει επίσης ενισχυθεί κατά 1,80%, φθάνοντας τα 53,17 δισ. ευρώ.

Οι τράπεζες οδηγούν την κερδοφορία

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του τραπεζικού κλάδου, ο οποίος παρά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων διατήρησε την κερδοφορία του σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι τράπεζες εμφάνισαν καθαρά κέρδη άνω των 4 δισ. ευρώ, από 3,65 δισ. ευρώ στο περσινό εννεάμηνο. Η Crediabank επέστρεψε σε θετικό αποτέλεσμα ύστερα από ζημιές, ενώ η Optima Bank κατέγραψε σημαντική ενίσχυση κερδών.

Τη μεγαλύτερη κερδοφορία παρουσίασαν η Eurobank με 1,033 δισ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα με 970 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 820 εκατ. ευρώ. Εκτός τραπεζικού κλάδου, ξεχώρισαν η Motor Oil με 512 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ με 470 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 400 εκατ. ευρώ. Θετικά αποτελέσματα σημείωσαν και μικρότερες εισηγμένες, όπως οι AS Company, Lavipharm, εταιρείες ακινήτων και η Μοτοδυναμική.

Διυλιστήρια, ενέργεια και κατασκευές με έντονη δυναμική

Ο κλάδος των διυλιστηρίων διατήρησε υψηλές επιδόσεις, με HelleniQ Energy και Motor Oil να ευνοούνται από τα ισχυρά περιθώρια διύλισης στο τρίτο τρίμηνο — τάση που ενισχύθηκε τον Νοέμβριο και εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Εξαιρετική ήταν και η πορεία της Cenergy, χάρη στο υψηλό ανεκτέλεστο και τα ισχυρά περιθώρια κερδοφορίας.

Στον κατασκευαστικό κλάδο, οι εταιρείες διατήρησαν βελτιωμένα περιθώρια και κατέγραψαν πολύ ισχυρά αποτελέσματα, με ανεκτέλεστα που συνεχίζουν να διευρύνονται. Ενδεικτικά, ο όμιλος ΑΒΑΞ ανακοίνωσε για το εννεάμηνο έσοδα 682,2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 42,1 εκατ. ευρώ, έχοντας ανεκτέλεστο ύψους 2,53 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως στο σύνολο του 2024 οι εισηγμένες είχαν επιτύχει συνολική κερδοφορία 10 δισ. ευρώ.

Τομείς που υπολείπονται – Η εικόνα στην Πληροφορική

Παρά τον ιδιαίτερα υψηλό τζίρο που καταγράφει ο κλάδος της Πληροφορικής, η κερδοφορία παραμένει περιορισμένη. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα δύο εισηγμένες του κλάδου: ο τομέας Πληροφορικής της Quest σημείωσε καθαρά κέρδη 10,41 εκατ. ευρώ, ενώ η Ideal διαμόρφωσε τα κέρδη της στα 7,4 εκατ. ευρώ.

