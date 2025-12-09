ΕΤΑΔ: Νέα μακροχρόνια μίσθωση με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το κτίριο του Δημαρχείου

Την υπογραφή νέας σύμβασης μίσθωσης με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοίνωσε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), μέλος του Υπερταμείου, για το ακίνητο όπου στεγάζεται το Δημαρχείο της πόλης. Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2025 και συνοδεύεται από εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, χρηματοδοτούμενο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η συνεργασία αυτή ενισχύει τον ρόλο της ΕΤΑΔ στη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με διπλό στόχο: την κάλυψη σημαντικών λειτουργικών και κοινωνικών αναγκών του Δήμου και τον εκσυγχρονισμό ενός κρίσιμου δημόσιου ακινήτου. Ήδη, όπως αναφέρεται, οι εργασίες βελτίωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η μίσθωση αφορά συνολική έκταση 14.758,03 τ.μ., που περιλαμβάνει το Δημαρχείο, το Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» και το παρακείμενο αναψυκτήριο–εστιατόριο. Η διάρκεια της συμφωνίας έχει οριστεί σε 25 έτη, ενώ το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον Δήμο. Το συνολικό ποσό καλύπτεται από την παρακείμενη επιχείρηση, με μέρος του μισθώματος να αποδίδεται στον ίδιο τον Δήμο.

Με βάση τον σχεδιασμό, ο Δήμος αναλαμβάνει πλήρως τη διαχείριση και κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των κτιρίων — τόσο του Δημαρχείου όσο και του Πολιτιστικού Κέντρου — ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη χρήση και αξιοποίηση του συνόλου της μισθωμένης έκτασης. Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνεται και η υλοποίηση έργων αναβάθμισης που κρίνονται απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων.

Η συμφωνία ΕΤΑΔ–Δήμου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης δημόσιας ακίνητης περιουσίας με τρόπο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ενώ παράλληλα αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την αναβάθμιση δημοτικών υποδομών.

Διαβάστε επίσης:

Aktor: Προχωρά στην έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου 140 εκατ. ευρώ – Από αύριο (9/12) η δημόσια προσφορά

BriQ Properties: Προχώρησε στην πώληση δύο ακινήτων συνολικής αξίας 4,8 εκατ. ευρώ

Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στις ναυπηγήσεις και ενισχύει την πρωτοκαθεδρία της στη θαλάσσια επιβατική μεταφορά