Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στις ναυπηγήσεις και ενισχύει την πρωτοκαθεδρία της στη θαλάσσια επιβατική μεταφορά

Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στον χάρτη της ναυπηγικής βιομηχανίας και διεκδικεί με νέους όρους τον ρόλο της στη θαλάσσια επιβατική μεταφορά της Ευρώπης. Με την ONEX και την Ένωση Ναυπηγείων Ελλάδος να τάσσονται ανοικτά υπέρ μιας οργανωμένης εθνικής προσπάθειας, η συζήτηση για την ανανέωση του γερασμένου ακτοπλοϊκού στόλου αποκτά πλέον χαρακτηριστικά στρατηγικής προτεραιότητας.

Σε μια εποχή που η παγκόσμια αγορά ro-pax αλλάζει ταχύτατα, η Κίνα έχει εξελιχθεί στον απόλυτο πρωταγωνιστή και οι ευρωπαϊκοί ναυπηγικοί όμιλοι περιορίζονται σε μικρότερης κλίμακας έργα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα ελληνικά ναυπηγεία προσπαθούν να αξιοποιήσουν το momentum που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, χάρη στην τεχνική αναβάθμιση, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την επανενεργοποίηση κρίσιμων υποδομών.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ναυπηγείων Ελλάδος και επικεφαλής του Ομίλου ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, υπογράμμισε πρόσφατα ότι η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία έχει σήμερα την ωριμότητα και τη γνώση να στηρίξει την κατασκευή νέων πλοίων ακτοπλοΐας, συνδέοντας αυτήν την αναγέννηση με την πράσινη μετάβαση και το επόμενο βήμα του κλάδου. Όπως σημείωσε, η τεχνική ικανότητα υπάρχει· αυτό που χρειάζεται πλέον είναι ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο θα επιτρέψει στις ελληνικές μονάδες να σταθούν απέναντι στην ασιατική υπεροχή.

Η πραγματικότητα των τελευταίων ετών δείχνει ότι η ελληνική βιομηχανία επέστρεψε: περίπου 800 επισκευές πλοίων, νέες ναυπηγήσεις ρυμουλκών και τα πρώτα συμφωνημένα συμβόλαια για ferry boats από το 2026 αποτελούν σαφή σημάδια επανεκκίνησης. Η προσαρμογή στις απαιτήσεις των νέων κανονισμών, ωστόσο, παραμένει κρίσιμος παράγοντας. Ο κ. Ξενοκώστας ανέφερε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τον τελικό χρήστη· απαιτείται συνδυασμός δημόσιων πόρων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ισχυρών συνεργειών στην εγχώρια παραγωγική αλυσίδα.

Η συμβολή της ναυπηγικής στην οικονομία είναι τεράστια, καθώς κάθε 1 ευρώ επένδυσης μπορεί να αποδίδει έως και 7 ευρώ στην πραγματική οικονομία. Δεν αφορά μόνο την ακτοπλοΐα, αλλά ένα ολόκληρο πλέγμα βιομηχανιών, τεχνικών ειδικοτήτων και περιφερειακών οικονομιών.

Διεθνείς εξελίξεις: η Κίνα σε θέση ισχύος

Την ώρα που η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία επιχειρεί την επιστροφή της, η διεθνής αγορά ro-pax βρίσκεται σε φάση πρωτοφανούς συγκέντρωσης. Η Κίνα έχει κατακτήσει σχεδόν πλήρως το πεδίο των μεγάλων επιβατηγών-οχηματαγωγών, ενώ ευρωπαϊκά ναυπηγεία περιορίζονται σε μικρότερα ή εξειδικευμένα έργα.

Χαρακτηριστικό της συγκυρίας είναι το μεγάλο «πακέτο» εννέα παραγγελιών του Ομίλου Grimaldi στα ναυπηγεία China Merchants Industry – Weihai Shipyard, για Finnlines, Grimaldi Lines και Minoan Lines. Δύο από τα νέα πλοία προορίζονται για τη Minoan Lines και θα φέρουν ελληνική σημαία. Με μήκος 229 μέτρων και δυνατότητα μεταφοράς 2.500 επιβατών, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ναυπηγικά εγχειρήματα που αφορούν ελληνική εταιρεία.

Αντίστοιχα, η Attica Group προχωρά σε συνεργασία με τη Stena RoRo για την κατασκευή δύο προηγμένων E-Flexer, τα μεγαλύτερα πλοία που έχει παραγγείλει ποτέ ελληνική ακτοπλοϊκή εταιρεία. Methanol-ready και battery-ready, ενσωματώνουν τεχνολογία που εναρμονίζεται με τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Το κινεζικό ναυπηγικό περιβάλλον συνεχίζει να συγκεντρώνει παραγγελίες από εταιρείες ανά τον κόσμο: GNV, Interislander, BC Ferries και άλλοι έχουν επιλέξει κινεζικά ναυπηγεία για μεγάλα έργα, ενώ η Mitsubishi Shipbuilding παραμένει κομβικός παίκτης στη ΝΑ Ασία.

Η Ελλάδα στην κορυφή της ευρωπαϊκής επιβατικής κίνησης

Παράλληλα, η χώρα καταγράφει ισχυρή παρουσία στη θαλάσσια μεταφορά επιβατών. Το 2024, σύμφωνα με την Eurostat, τα ελληνικά λιμάνια διακίνησαν 81,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες, εξασφαλίζοντας στη χώρα τη δεύτερη θέση στην ΕΕ μετά την Ιταλία. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2019, που επιβεβαιώνει την κεντρική θέση της Ελλάδας στον θαλάσσιο τουρισμό, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο της ακτοπλοΐας στη νησιωτικότητα.

Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι η ανάγκη για νέο και πιο πράσινο στόλο δεν αποτελεί αφηρημένη συζήτηση, αλλά επείγουσα απαίτηση της αγοράς. Με την Ευρώπη να επιστρέφει σταδιακά στα προ πανδημίας επίπεδα, η Ελλάδα όχι μόνο ανέκτησε τη δυναμική της· τη διεύρυνε.

