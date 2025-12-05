search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 09:30
05.12.2025 08:35

Ο Ορέστης Τσακαλώτος τιμήθηκε στη Ρώμη με το Philanthropy Award για τη δράση του QualcoFoundation

05.12.2025 08:35
orestis tsakalotos

Σε εκδήλωση στο Palazzo Colonna της Ρώμης, ο πρόεδρος του ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος, τιμήθηκε με το Philanthropy Award στο πλαίσιο του Maria Callas Monaco Gala & Awards – Rome Edition 2025. Η διάκριση αφορά τη συνεχή προσφορά του στον τομέα της κοινωφελούς δράσης, με αναφορά στο Qualco Foundation, το οποίο ίδρυσε και μέσα από το οποίο υλοποιεί πρωτοβουλίες με κοινωνικό αποτύπωμα.

Το φετινό MYTHOS Gala & Awards συγκέντρωσε προσωπικότητες από την τέχνη, τον πολιτισμό, τη φιλανθρωπία, την επιχειρηματικότητα και την πολιτική, ενώ ήταν αφιερωμένο στη Maria Callas και τον Gianni Versace.

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Ορέστη Τσακαλώτο για τη σταθερή υποστήριξή του σε δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την κοινωνική συνοχή και την ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες. Μέσω του Qualco Foundation, αναπτύσσονται συνεργασίες με πανεπιστήμια, φορείς και οργανισμούς, υλοποιούνται προγράμματα για παιδιά και νέους, ενισχύεται η τεχνολογική εκπαίδευση και ο αθλητισμός και προωθείται η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά στο εξωτερικό.

Η διοργάνωση τελούσε υπό την Αιγίδα της Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Επιτροπής της Ιταλίας. Πραγματοποιήθηκε από την ιδρύτρια του θεσμού, Ιωάννα Ευθυμίου, σε συνεργασία με την Πριγκίπισσα Olimpia Colonna και την επίτιμη πρέσβη του θεσμού, Θεοδώρα Μιχαλολιάκου.

moscow_meeting_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Αναμένουμε απάντηση από την Ουάσινγκτον», λέει το Κρεμλίνο μετά τις συνομιλίες της Τρίτης

IX-THALASSA
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Σώος 86χρονος οδηγός που έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα

androulakis_0112_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Η ΝΔ θέλει ψεκασμένο αντίπαλο, ο Τσίπρας έχει φιλοδοξία αυτοδικαίωσης»

byron-athinwn-korinthou
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία «Byron»: Ουρές χιλιομέτρων και εγκλωβισμένοι οδηγοί στην Αθηνών Κορίνθου – Άνοιξε η μία λωρίδα στα διόδια Ελευσίνας (Videos)

agios_nikolaos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: «Τους πήρε και τους σήκωσε» στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης – Ριπές 10 μποφόρ σάρωσαν την πόλη (photos)

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled-design-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «H Ferrari είναι δώρο της μητέρας μου» κατέθεσε ο Μαγειρίας - Bαριές κουβέντες με Ζωή, μαλλιά κουβάρια και με Συρεγγέλα

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

bofiliou-charoulis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μποφίλιου – Χαρούλης: Άλλαξαν όνομα στην περιοδεία τους μετά το μπλόκο του γιου του Μάνου Χατζιδάκι

