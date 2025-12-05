Ο Ορέστης Τσακαλώτος τιμήθηκε στη Ρώμη με το Philanthropy Award για τη δράση του QualcoFoundation

Σε εκδήλωση στο Palazzo Colonna της Ρώμης, ο πρόεδρος του ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος, τιμήθηκε με το Philanthropy Award στο πλαίσιο του Maria Callas Monaco Gala & Awards – Rome Edition 2025. Η διάκριση αφορά τη συνεχή προσφορά του στον τομέα της κοινωφελούς δράσης, με αναφορά στο Qualco Foundation, το οποίο ίδρυσε και μέσα από το οποίο υλοποιεί πρωτοβουλίες με κοινωνικό αποτύπωμα.

Το φετινό MYTHOS Gala & Awards συγκέντρωσε προσωπικότητες από την τέχνη, τον πολιτισμό, τη φιλανθρωπία, την επιχειρηματικότητα και την πολιτική, ενώ ήταν αφιερωμένο στη Maria Callas και τον Gianni Versace.

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Ορέστη Τσακαλώτο για τη σταθερή υποστήριξή του σε δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την κοινωνική συνοχή και την ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες. Μέσω του Qualco Foundation, αναπτύσσονται συνεργασίες με πανεπιστήμια, φορείς και οργανισμούς, υλοποιούνται προγράμματα για παιδιά και νέους, ενισχύεται η τεχνολογική εκπαίδευση και ο αθλητισμός και προωθείται η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά στο εξωτερικό.

Η διοργάνωση τελούσε υπό την Αιγίδα της Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Επιτροπής της Ιταλίας. Πραγματοποιήθηκε από την ιδρύτρια του θεσμού, Ιωάννα Ευθυμίου, σε συνεργασία με την Πριγκίπισσα Olimpia Colonna και την επίτιμη πρέσβη του θεσμού, Θεοδώρα Μιχαλολιάκου.

