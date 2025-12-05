Συνεργασία «Θεοτόκος» και ΙΝΣΕΤΕ για ένταξη ατόμων με αυτισμό στον τουρισμό και την εργασία

Μια νέα συνεργασία με στόχο την ουσιαστική ένταξη ατόμων στο φάσμα του αυτισμού στην αγορά εργασίας του τουρισμού ανακοινώθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» και το ΙΝΣΕΤΕ. Το μνημόνιο συνεργασίας παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, με συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας και φορέων του τουριστικού κλάδου.

Η στρατηγική αυτή σύμπραξη περιλαμβάνει ένα συνεκτικό πλαίσιο κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ενδυνάμωσης, ώστε να δημιουργηθούν πραγματικές δυνατότητες πρόσβασης στην εργασία για άτομα στο φάσμα του αυτισμού.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό οι πρόεδροι των δύο φορέων, Παναγής Καρέλλας και Γιώργος Βερνίκος, ενώ τοποθετήσεις έγιναν από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, τον Υφυπουργό Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο, την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μέσω μηνύματος, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, τον πρώην Πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο και την Ευρωβουλευτή Ελεονώρα Μελέτη.

Στην παρουσίαση του πλαισίου συνεργασίας, οι Γιάννης Παπακωνσταντίνου και Ηλίας Κικίλιας ανέδειξαν τον στόχο της πρωτοβουλίας: την ενίσχυση των επαγγελματικών ευκαιριών για άτομα στο φάσμα του αυτισμού, μέσα από στοχευμένες δράσεις που συνδέουν την κατάρτιση με την απασχόληση στον τουριστικό τομέα.

Οι ομιλητές στάθηκαν στη σημασία της συμπερίληψης. Ο Παναγής Καρέλλας σημείωσε ότι η συνεργασία με τον τουριστικό κλάδο ανοίγει νέους δρόμους πρόσβασης στην εργασία, ενώ ο Γιώργος Βερνίκος τόνισε ότι οι επιχειρήσεις που επενδύουν στη διαφορετικότητα ενισχύουν την προσαρμοστικότητά τους και δημιουργούν περιβάλλοντα που ευνοούν την ουσιαστική συμμετοχή όλων.

Ο Παναγιώτης Πικραμμένος αναφέρθηκε στο έργο του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος» ως σημαντική προσφορά προς ανθρώπους με ιδιαίτερες ανάγκες, υπογραμμίζοντας ότι η σύμπραξη αυτή ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Ο Άκης Σκέρτσος σημείωσε ότι τα ζητήματα αναπηρίας απαιτούν στοχευμένες πολιτικές και συνεργασίες, και χαρακτήρισε τη νέα πρωτοβουλία θετικό παράδειγμα κοινωνικού διαλόγου. Η Σοφία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού μπορούν να διακριθούν όταν τους δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία, ενώ η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι η Πολιτεία στηρίζει συστηματικά την αυτονομία και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εργασία.

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος τόνισε τη δυσκολία της μετάβασης από την εκπαίδευση στη μη επιδοτούμενη εργασία και χαρακτήρισε τη συνεργασία του ΙΝΣΕΤΕ με την «Θεοτόκος» σημαντικό βήμα, καθώς οι τουριστικές επιχειρήσεις συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών εργασίας. Η Ελεονώρα Μελέτη αναφέρθηκε στην αξία της προσβασιμότητας στην εκπαίδευση και την απασχόληση, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή βοηθά να αναγνωρίζονται τα ταλέντα και οι δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση εκπροσώπων κοινωνικών εταίρων για τις πρακτικές που ενισχύουν την αυτονομία και την επαγγελματική προοπτική των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τη θετική επίδραση της συμπερίληψης τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην κοινωνία.

Διαβάστε επίσης:

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ο Γιάννης Κουρνιώτης Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων

ΑΒΑΞ: Δόθηκαν τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του «Πάτρα-Πύργος» – Γεγονός από σήμερα ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος

CrediaBank: Το πρώτο κατάστημα Νέας Εμπειρίας στην Κρήτη ανοίγει τις πόρτες του στο Ηράκλειο