Lidl Ελλάς: Επένδυση 400.000 ευρώ για νέο Κόμβο Αντιμετώπισης Κρίσεων που παραδόθηκε στο Δημόσιο

Εγκαινιάστηκε ο νέος Κόμβος Αντιμετώπισης Κρίσεων στο Χαλάνδρι, μια δωρεά της Lidl Ελλάς προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Η παράδοση της δομής πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2025, παρουσία στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και της εταιρείας.

Ο Κόμβος στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αποτελεί επένδυση 400.000 ευρώ. Από αυτά, 200.000 ευρώ διατέθηκαν για τη μελέτη, την ανακατασκευή και τη διαμόρφωση του χώρου σε αποθήκη άμεσης ενεργοποίησης, ενώ τα υπόλοιπα 200.000 ευρώ καλύπτουν τον αρχικό ανεφοδιασμό του με προϊόντα πρώτης ανάγκης. Το απόθεμα, που θα ανανεώνεται ετησίως, περιλαμβάνει τρόφιμα, νερό και είδη υγιεινής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπιστικής βοήθειας (Sphere Standards).

Το υλικό θα διατίθεται τόσο σε πολίτες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές όσο και σε διασώστες και εθελοντές που επιχειρούν στο πεδίο.

Ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, σημείωσε ότι με τον νέο Κόμβο επιβεβαιώνεται η δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει ουσιαστικά την κοινωνία και όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Τόνισε ότι οι επιχειρήσεις έχουν ευθύνη να επιστρέφουν μέρος της επιτυχίας τους στην κοινωνία και ανέφερε πως ο Κόμβος Αντιμετώπισης Κρίσεων ενισχύει τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε επείγουσες ανάγκες σε όλη τη χώρα.

Με την ολοκλήρωση της δομής, η Lidl Ελλάς υπογραμμίζει ότι σε περιόδους κρίσεων η ταχεία παροχή βοήθειας αποτελεί βασική προτεραιότητα, ενώ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τις εθνικές δομές και το έργο της Πολιτικής Προστασίας.

