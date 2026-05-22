METLEN: Ο E. Μυτιληναίος προβλέπει EBITDA έως 1,15 δις ευρώ και νέα χρονιά ρεκόρ

Σε εκτιμήσεις για νέα ιστορικά υψηλά σε έσοδα και λειτουργική κερδοφορία της METLEN προχώρησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων, εμφανιζόμενος αισιόδοξος για την πορεία του ομίλου παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Ο επικεφαλής της εταιρείας εκτίμησε ότι το 2026 θα αποτελέσει χρονιά-ρεκόρ για τη METLEN, με τα EBITDA να κινούνται μεταξύ 1 και 1,15 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της σε ενέργεια, μέταλλα και νέες βιομηχανικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αναφερόμενος στη χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας, υποστήριξε ότι η μετοχή παραμένει σημαντικά υποτιμημένη σε σχέση με τα θεμελιώδη μεγέθη και τις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου. Μάλιστα, σχολιάζοντας τις κινήσεις επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ποντάρει σε πτώση της μετοχής, ανέφερε με νόημα ότι «γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος».

Ο κ. Μυτιληναίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής της ΜΕΤΚΑ στο χρηματιστήριο, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι οριστικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία και τις συνθήκες των διεθνών αγορών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πορεία του 2025, χρονιά κατά την οποία η εταιρεία εμφάνισε κάμψη στην κερδοφορία, χαρακτηρίζοντας την περίοδο «διδακτική» κυρίως σε ό,τι αφορά τον τομέα εκτέλεσης έργων. Όπως σημείωσε, η διοίκηση αντέδρασε γρήγορα και αποφασιστικά, αν και παραδέχθηκε ότι ορισμένα ζητήματα θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί νωρίτερα.

Μεγάλο μέρος της τοποθέτησής του αφιερώθηκε στις προοπτικές της παραγωγής γαλλίου, ενός στρατηγικού μετάλλου που θεωρείται κρίσιμο για την τεχνολογία και τη βιομηχανία ημιαγωγών. Ο επικεφαλής της METLEN υποστήριξε ότι η ζήτηση για γάλλιο είναι σήμερα περίπου 50 φορές μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη παραγωγή, εκτιμώντας ότι δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για την εταιρεία.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι η METLEN διαθέτει ισχυρό πλεονέκτημα στον συγκεκριμένο τομέα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Αναφορά έγινε και στη δραστηριότητα της εταιρείας στον αμυντικό τομέα. Ο κ. Μυτιληναίος αποκάλυψε ότι υπάρχουν παραγγελίες από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και άλλες ξένες αγορές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχες παραγγελίες από την Ελλάδα.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται η συζήτηση για μεγαλύτερη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα και για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης.

Στο μέτωπο των διεθνών εξελίξεων και της ενεργειακής κρίσης, ο επικεφαλής της METLEN εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσεκτικός αναφερόμενος στον πόλεμο στον Κόλπο και στις επιπτώσεις του στις αγορές ενέργειας και μετάλλων.

Όπως σημείωσε, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν η κρίση θα αποκλιμακωθεί άμεσα ή αν θα διαρκέσει πολλούς μήνες, επηρεάζοντας σημαντικά το κόστος ενέργειας και πρώτων υλών.

Για τη METLEN, η άνοδος των τιμών του αλουμινίου λειτουργεί θετικά, καθώς ενισχύει τα έσοδα του μεταλλουργικού τομέα. Αντίθετα, η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου επιβαρύνει το κόστος παραγωγής τόσο στα μέταλλα όσο και στην ηλεκτρική ενέργεια.

Ο κ. Μυτιληναίος προειδοποίησε μάλιστα ότι η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση εάν δεν εξασφαλιστούν επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου από το Κατάρ ή τη Ρωσία μέχρι το τέλος του 2027.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία στο ενεργειακό πεδίο, ώστε —όπως είπε— η ευρωπαϊκή αγορά να επιστρέψει σε συνθήκες μεγαλύτερης επάρκειας και χαμηλότερων τιμών ενέργειας.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ο επικεφαλής της METLEN απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «οι αυξήσεις κεφαλαίου και οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται».

Η γενική συνέλευση ενέκρινε με ποσοστά από 94% έως 98% τις εισηγήσεις της διοίκησης, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται η εξουσιοδότηση για έκδοση νέων μετοχών, η διανομή μερίσματος ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή και η δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 16 Ιουλίου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της εταιρείας για διατήρηση ισχυρών αποδόσεων προς τους μετόχους παρά το ασταθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

