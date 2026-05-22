ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 08:50
22.05.2026 08:34

Quentin Tarantino – Brad Pitt: Ο άγνωστος καβγάς στα γυρίσματα του «Once Upon a Time… in Hollywood»

Έναν έντονο καβγά είχαν ο Μπραντ Πιτ και ο Κουέντιν Ταραντίνο στα γυρίσματα της ταινίας «Once Upon a Time… in Hollywood», με τον Μπρους Ντερν, που συμμετείχε στο φιλμ, να αποκαλύπτει τις ακριβώς είχε συμβεί.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ηθοποιού, ήταν τέτοια η ένταση ανάμεσα στους δύο άντρες που ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης έφτασε στο σημείο να απειλήσει τον σταρ του Χόλιγουντ ότι «θα τελειώσει σε αυτή τη δουλειά».

Ο 89χρονος ηθοποιός μίλησε στο People στο Φεστιβάλ Καννών, όπου παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Μάικ Μέντεζ, Dernsie.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα γυρίσματα της ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο «Once Upon a Time… in Hollywood» το 2019, στην οποία υποδύεται έναν τυφλό, ηλικιωμένο ιδιοκτήτη ράντσου. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από τον ηθοποιό Ρικ Ντάλτον, τον οποίο υποδύεται ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος γνώρισε επιτυχία στα γουέστερν, αλλά δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο νέο Χόλιγουντ και, ως αποτέλεσμα, περνά τον περισσότερο χρόνο του με τον κασκαντέρ του, Κλιφ Μπουθ, τον οποίο υποδύεται ο Μπραντ Πιτ.

Στη σκηνή με τον Ντερν, ο Κλιφ περνά από το ράντσο για να δει τον Τζορτζ, ο οποίος μετά βίας τον αναγνωρίζει. «Όταν ο Μπραντ Πιτ με ξυπνά στο ”Once Upon a Time… in Hollywood”, είμαι στο κρεβάτι, σηκώνομαι και είμαι λίγο ζαλισμένος και απλώς λέω: “Δεν είμαι πραγματικά σίγουρος τι συμβαίνει”», περιέγραψε ο Ντερν για τον αυτοσχεδιασμό. «Τον κοιτάζω. [Ο Πιτ] σταμάτησε την κάμερα. Σταμάτησε τη λήψη. Το βλέμμα στο πρόσωπο του Κουέντιν — εννοώ, ήταν απίστευτα σοβαρός — και είπε: “Μπραντ, τι έκανες μόλις τώρα;”».

Ο Ντερν συνέχισε: «Είπε: “Λοιπόν, έκοψα την κάμερα”. Είπε: “Ποτέ ξανά στη ζωή σου μην κόψεις λήψη, αλλιώς θα είσαι τελειωμένος σε αυτόν τον κλάδο. Αυτός είναι ο τομέας μου. Μη διακόπτεις τη δράση”. Έτσι, συνεχίσαμε και γυρίσαμε τη σκηνή και το μόνο που έκανε ο Μπραντ ήταν να του πει: “Λοιπόν, αυτό που είπε δεν ήταν στο σενάριο”».

Ο Ντερν θυμήθηκε ότι οι δύο συνέχισαν τα γυρίσματα και αυτός αυτοσχεδίασε μια νέα ατάκα: «Δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά με συγκίνησες σήμερα. Ήρθες να με επισκεφτείς, τώρα πρέπει να ξανακοιμηθώ».

