Quentin Tarantino – Brad Pitt: Ο άγνωστος καβγάς στα γυρίσματα του «Once Upon a Time… in Hollywood»

Έναν έντονο καβγά είχαν ο Μπραντ Πιτ και ο Κουέντιν Ταραντίνο στα γυρίσματα της ταινίας «Once Upon a Time… in Hollywood», με τον Μπρους Ντερν, που συμμετείχε στο φιλμ, να αποκαλύπτει τις ακριβώς είχε συμβεί.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ηθοποιού, ήταν τέτοια η ένταση ανάμεσα στους δύο άντρες που ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης έφτασε στο σημείο να απειλήσει τον σταρ του Χόλιγουντ ότι «θα τελειώσει σε αυτή τη δουλειά».

Bruce Dern Recalls Quentin Tarantino Scolding Brad Pitt on Set of Once Upon a Time… in Hollywood (Exclusive) https://t.co/rcx3eZ2VDk — People (@people) May 21, 2026

Ο 89χρονος ηθοποιός μίλησε στο People στο Φεστιβάλ Καννών, όπου παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Μάικ Μέντεζ, Dernsie.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα γυρίσματα της ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο «Once Upon a Time… in Hollywood» το 2019, στην οποία υποδύεται έναν τυφλό, ηλικιωμένο ιδιοκτήτη ράντσου. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από τον ηθοποιό Ρικ Ντάλτον, τον οποίο υποδύεται ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος γνώρισε επιτυχία στα γουέστερν, αλλά δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο νέο Χόλιγουντ και, ως αποτέλεσμα, περνά τον περισσότερο χρόνο του με τον κασκαντέρ του, Κλιφ Μπουθ, τον οποίο υποδύεται ο Μπραντ Πιτ.

Στη σκηνή με τον Ντερν, ο Κλιφ περνά από το ράντσο για να δει τον Τζορτζ, ο οποίος μετά βίας τον αναγνωρίζει. «Όταν ο Μπραντ Πιτ με ξυπνά στο ”Once Upon a Time… in Hollywood”, είμαι στο κρεβάτι, σηκώνομαι και είμαι λίγο ζαλισμένος και απλώς λέω: “Δεν είμαι πραγματικά σίγουρος τι συμβαίνει”», περιέγραψε ο Ντερν για τον αυτοσχεδιασμό. «Τον κοιτάζω. [Ο Πιτ] σταμάτησε την κάμερα. Σταμάτησε τη λήψη. Το βλέμμα στο πρόσωπο του Κουέντιν — εννοώ, ήταν απίστευτα σοβαρός — και είπε: “Μπραντ, τι έκανες μόλις τώρα;”».

Ο Ντερν συνέχισε: «Είπε: “Λοιπόν, έκοψα την κάμερα”. Είπε: “Ποτέ ξανά στη ζωή σου μην κόψεις λήψη, αλλιώς θα είσαι τελειωμένος σε αυτόν τον κλάδο. Αυτός είναι ο τομέας μου. Μη διακόπτεις τη δράση”. Έτσι, συνεχίσαμε και γυρίσαμε τη σκηνή και το μόνο που έκανε ο Μπραντ ήταν να του πει: “Λοιπόν, αυτό που είπε δεν ήταν στο σενάριο”».

Ο Ντερν θυμήθηκε ότι οι δύο συνέχισαν τα γυρίσματα και αυτός αυτοσχεδίασε μια νέα ατάκα: «Δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά με συγκίνησες σήμερα. Ήρθες να με επισκεφτείς, τώρα πρέπει να ξανακοιμηθώ».

