Επαφές Αλέξανδρου Εξάρχου στην Ουάσιγκτον για LNG και ενέργεια – Tι δήλωσε στο Bloomberg

Ένα μήνα μετά την υπογραφή των συμφωνιών στην Αθήνα για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από την Atlantic See LNG Trade SA (AKTOR και ΔΕΠΑ), οι εξελίξεις τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς και αυτή τη φορά επί αμερικανικού εδάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα όχι μόνο παραμένει στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων αλλά ο ρόλος της φαίνεται πως αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο, με την αμερικανική κυβέρνηση να δίνει μεγάλο βάρος στις συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί, καθώς και σε νέα μελλοντικά deals.

Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει η κυβέρνηση Τραμπ στις ενεργειακές σχέσεις με την Ελλάδα είναι πως σε εκδήλωση που διοργάνωσε στο Kennedy Center ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του, Μελάνια, το βράδυ της Κυριακής για να τιμήσουν σημαντικούς Αμερικανούς καλλιτέχνες, παρέστησαν ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και επικεφαλής της κοινοπραξίας AKTOR-ΔΕΠΑ Εμπορίας, Αλέξανδρος Εξάρχου, όπως ανέφερε το Hellasjournal.com.

Η παρουσία τους στην τελική αυτή εκδήλωση αποτελεί ένδειξη της βαρύτητας που αποδίδει η αμερικανική κυβέρνηση στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες με την Ελλάδα.

Στον Λευκό Οίκο ο Αλέξανδρος Εξάρχου για συζητήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου βρίσκεται σήμερα στην Ουάσιγκτον και το Λευκό Οίκο και εκεί θα έχει μία σειρά συναντήσεων με αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τα ζητήματα LNG και ενέργειας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην υλοποίηση των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί, αλλά και στα επόμενα βήματα που θα περιλαμβάνουν νέες συμφωνίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα.

Μάλιστα, ο κ. Εξάρχου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg έδωσε ένα στίγμα εξελίξεων για τα επόμενα deal, αφού, όπως έκανε γνωστό, η κοινοπραξία του ομίλου AKTOR με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας (Atlantic See LNG Trade SA) επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσθετες ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου φυσικού αερίου.

Εξάρχου: Αναζητούνται περισσότεροι προμηθευτές LNG

«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που μπορεί να εγγυηθεί η Venture Global, και για την περίοδο 2026-2030 θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο, ίσως και τρεις προμηθευτές», ανέφερε ο κ. Εξάρχου στο Bloomberg.

Παράλληλα, ο CEO της Atlantic See LNG Trade SA πρόσθεσε πως η Ελλάδα θα χρειαστεί δεύτερη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) πριν το 2030, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας νέος διάδρομος που θα αυξήσει τη διέλευση LNG προς Ρουμανία, Ουκρανία και Μολδαβία. Ένα τέτοιο έργο θεωρείται κρίσιμο και για τα εθνικά συμφέροντα.

Πώς θα γίνει η μεταφορά του αμερικανικού LNG

Βραχυπρόθεσμα, η Atlantic See LNG Trade θα ναυλώσει πλοία για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG στην Ελλάδα, ενώ μακροπρόθεσμα εξετάζει και το ενδεχόμενο κατασκευής δικού της στόλου.

Όπως τόνισε στο Bloomberg ο κ. Εξάρχου: «Η επίδραση του LNG την περίοδο 2026-2030 θα είναι σημαντική, ενώ μετά το 2030 και έως το 2050 θα είναι ακόμη μεγαλύτερη».

Η είσοδος της Atlantic στο LNG αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ομίλου AKTOR για διαφοροποίηση στον ενεργειακό τομέα, ώστε να ενισχυθούν τα κέρδη και να μειωθεί η εξάρτηση από τον κατασκευαστικό κλάδο.

Στόχος η μείωση της συνεισφοράς του κατασκευαστικού τομέα από το 85% των EBITDA στο 40%, με τον τομέα της ενέργειας να αναπροσαρμόζει την εικόνα των οικονομικών της εταιρείας μέχρι το τέλος του έτους.

