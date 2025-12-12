search
12.12.2025
BUSINESS

12.12.2025

Συνεργασία υψηλής αξίας για τον όμιλο CSG με Υπουργείο Άμυνας χώρας της Ν.Α. Ασίας

12.12.2025 08:45
όμιλο CSG

Την επίτευξη συμφωνίας με το Υπουργείο Άμυνας κράτους της Νοτιοανατολικής Ασίας για την προμήθεια πυρομαχικών μικρού διαμετρήματος ανακοίνωσε ο όμιλος CSG, σε μια συνεργασία που, σύμφωνα με την εταιρεία, ανέρχεται σε αξία αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ομίλου για ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του στον τομέα άμυνας και ασφάλειας.

Όπως επισημαίνει ο όμιλος, η συνεργασία αυτή ενδυναμώνει τη θέση του CSG στην παγκόσμια αλυσίδα προμηθευτών αμυντικού υλικού και ενισχύει το άνοιγμα του προς αγορές στρατηγικής σημασίας. Η παραγωγή των πυρομαχικών θα καλυφθεί από εταιρείες του τομέα Ammo+, ο οποίος διαθέτει μακρόχρονη τεχνογνωσία στα πυρομαχικά μικρού διαμετρήματος και συγκεντρώνει παραγωγικές μονάδες σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο διευθύνων σύμβουλος του τομέα, Petr Marijczuk, δήλωσε ότι η συμφωνία «επιβεβαιώνει την ικανότητα του ομίλου να παρέχει πυρομαχικά υψηλής ποιότητας σε μεγάλες ποσότητες και σε πλήρη συμμόρφωση με αυστηρά πρότυπα». Παράλληλα, τόνισε ότι η διασύνδεση των παραγωγικών εγκαταστάσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ επιτρέπει υψηλό βαθμό ευελιξίας και αξιοπιστίας στις παραδόσεις, ενώ ανταποκρίνεται στη δέσμευση του ομίλου να ενισχύσει τη δραστηριότητά του στον τομέα άμυνας και ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον όμιλο CSG, η νέα συνεργασία υποστηρίζει τη διεύρυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων του τομέα Ammo+ και συνδέεται με τη μακροπρόθεσμη προτεραιότητα για διαφοροποίηση του πελατολογίου και παρουσία σε αγορές υψηλής σημασίας.

Για λόγους ασφαλείας, δεν δημοσιοποιούνται το όνομα του πελάτη, ο όγκος της προμήθειας ή οι τύποι των πυρομαχικών.

