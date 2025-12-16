Φορολοταρία: Πότε γίνεται η μεγάλη κλήρωση και τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεγάλη ετήσια φορολοταρία της ΑΑΔΕ, μέσα από την οποία θα διανεμηθούν σημαντικά χρηματικά έπαθλα σε πολίτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής στις καθημερινές τους συναλλαγές.

Από τη συγκεκριμένη κλήρωση θα αναδειχθούν 12 υπερτυχεροί φορολογούμενοι, οι οποίοι θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ ο καθένας. Τα ποσά που θα δοθούν είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο. Παράλληλα, θα κληρωθούν και έπαθλα των 1.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από αδιάθετα ποσά προηγούμενων μηνιαίων κληρώσεων.

Από τη μεγάλη αυτή κλήρωση εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη κερδίσει έπαθλο 50.000 ευρώ σε κάποια από τις μηνιαίες φορολοταρίες. Υπενθυμίζεται ότι οι μηνιαίες κληρώσεις συνεχίζονται κανονικά και κάθε μήνα αναδεικνύονται συνολικά 556 νικητές. Συγκεκριμένα, ένας φορολογούμενος κερδίζει 50.000 ευρώ, πέντε κερδίζουν 20.000 ευρώ, πενήντα λαμβάνουν 5.000 ευρώ και πεντακόσιοι κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Η συμμετοχή στη φορολοταρία γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους πολίτες, αρκεί να πραγματοποιούν συναλλαγές με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Για κάθε ένα ευρώ που δαπανάται αντιστοιχεί ένας λαχνός, με ανώτατο όριο δαπανών τα 10.000 ευρώ τον μήνα και ανά φορολογούμενο.

Οι πιθανότητες κέρδους αυξάνονται σημαντικά για όσους χρησιμοποιούν συστηματικά ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Ειδικότερα, όταν οι ηλεκτρονικές δαπάνες υπερβαίνουν συγκεκριμένα ποσοστά του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί πολλαπλασιάζονται. Αν το ποσοστό δαπανών ξεπερνά το 30% του εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, αν υπερβαίνει το 50% τριπλασιάζονται και αν ξεπερνά το 70% τετραπλασιάζονται.

Ευνοϊκότερο καθεστώς προβλέπεται για φορολογούμενους με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Όσοι δηλώνουν ετήσιο καθαρό εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ, καθώς και όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Παράλληλα, για κάθε προστατευόμενο τέκνο, οι λαχνοί αυξάνονται κατά 50%, όπως αυτό προκύπτει από τη φορολογική δήλωση.

Αντίθετα, φορολογούμενοι με ετήσιο εισόδημα ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ δεν δικαιούνται καμία προσαύξηση στους λαχνούς τους και λαμβάνουν έναν λαχνό για κάθε ευρώ δαπάνης, ανεξάρτητα από το ποσοστό του εισοδήματος που καταναλώνεται ηλεκτρονικά.

Στις κληρώσεις συμμετέχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος, εφόσον είναι υπόχρεοι.

Τα χρηματικά έπαθλα πιστώνονται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλωθεί στο myAADE. Όσοι κληρωθούν και δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό, έχουν προθεσμία τριών μηνών για να τον δηλώσουν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή του ποσού. Στην περίπτωση αυτή, η πίστωση γίνεται χωρίς τόκους μετά τη δήλωση του λογαριασμού.

Η φορολοταρία αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της φορολογικής διοίκησης για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, δίνοντας παράλληλα στους πολίτες τη δυνατότητα να διεκδικήσουν χρηματικά έπαθλα απλώς και μόνο με τη χρήση κάρτας στις καθημερινές τους αγορές.

Διαβάστε επίσης:

Ισχυρή πορεία για τις εισηγμένες – Στα 7,5 δισ. ευρώ η κερδοφορία στο εννεάμηνο

Συνεργασία υψηλής αξίας για τον όμιλο CSG με Υπουργείο Άμυνας χώρας της Ν.Α. Ασίας

Επίσκεψη σπουδαστών της ΑΕΝ Ασπροπύργου στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας