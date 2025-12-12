Επίσκεψη σπουδαστών της ΑΕΝ Ασπροπύργου στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας πραγματοποίησαν σήμερα τριάντα σπουδαστές της Σχολής Μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, οι οποίοι φοιτούν στο 4ο εξάμηνο και έχουν ήδη ολοκληρώσει το πρώτο τους εκπαιδευτικό ταξίδι. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας των ναυπηγείων με εκπαιδευτικά ιδρύματα και έχει στόχο την άμεση επαφή των μελλοντικών μηχανικών με το πραγματικό περιβάλλον εργασίας του κλάδου.

Σύμφωνα με τους συνοδούς καθηγητές, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον βιωματικό εμπλουτισμό της κατάρτισης των σπουδαστών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις διαδικασίες, τις απαιτήσεις και τον λειτουργικό χαρακτήρα ενός σύγχρονου ναυπηγείου, σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία βρίσκεται σε φάση αναβάθμισης και αναπτυξιακής πορείας.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλάμβανε τρία διαδοχικά μέρη. Αρχικά έγινε παρουσίαση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και της στρατηγικής που εφαρμόζει ο Όμιλος ΟΝΕΧ για τον εκσυγχρονισμό τους, στο πλαίσιο της μεγάλης επένδυσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ακολούθησε αναλυτική ξενάγηση στους χώρους παραγωγής, με τους σπουδαστές να επισκέπτονται τη ναυπηγική κλίνη, τα κεντρικά εργοστάσια –ελασματουργείο, μηχανουργείο, εφαρμογείο, σωληνουργείο, ηλεκτρολογείο– καθώς και τις αναβαθμισμένες πλωτές δεξαμενές, όπου παρατήρησαν από κοντά τις εργασίες που πραγματοποιούνται.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιήγησης, στελέχη των ναυπηγείων απαντούσαν στα ερωτήματα των σπουδαστών, δίνοντας τεχνικές και λειτουργικές διευκρινίσεις για τα στάδια ναυπήγησης και επισκευής πλοίων και αναδεικνύοντας τον ρόλο της εξειδίκευσης και της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων.

Στο τρίτο μέρος της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τις προοπτικές απασχόλησης στη ναυπηγική βιομηχανία, τις ειδικότητες που παρουσιάζουν ζήτηση, καθώς και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια μελλοντική συνεργασία με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη, τις τεχνικές απαιτήσεις και τις δυνατότητες συμμετοχής σε σύγχρονα έργα ναυπηγικής και επισκευής.

Κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, οι συνοδοί καθηγητές εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον Όμιλο ΟΝΕΧ για τη φιλοξενία, επισημαίνοντας ότι εντυπωσιάστηκαν από τον ρυθμό εργασιών, την τεχνική αρτιότητα και το αναπτυξιακό όραμα που διέπει το σύνολο της λειτουργίας των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Τόνισαν επίσης ότι η επίσκεψη ξεπέρασε τον χαρακτήρα μιας απλής εκπαιδευτικής δραστηριότητας, προσφέροντας στους σπουδαστές ουσιαστικές εμπειρίες και εικόνες από τον πραγματικό χώρο εργασίας.

Την εκπαιδευτική ομάδα συνόδευσαν οι καθηγητές:

• Νικόλαος Φραγκιαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής – Διευθυντής Σχολής Μηχανικών (Ναυπηγός Μηχανικός)

• Δημήτριος Κιούπης, Επίκουρος Καθηγητής (Χημικός Μηχανικός)

• Μάριος Μαστρόκαλος, Επίκουρος Καθηγητής (Ναυπηγός Μηχανικός)

Ο Όμιλος ΟΝΕΧ υπογραμμίζει ότι τέτοιου είδους δράσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι σπουδαστές και οι φοιτητές ναυτικών και τεχνικών σχολών, Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων αποτελούν τους αυριανούς επαγγελματίες που θα στελεχώσουν την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

