«Παράδεισος» η Ελλάδα για τους βορειοευρωπαίους συνταξιούχους – Δύσκολη για τους Έλληνες

Στους κορυφαίους προορισμούς για να συνταξιοδοτηθείς και να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου είναι η Ελλάδα για τους βορειοευρωπαίους με βάση το κόστος ζωής, το σύστημα υγείας, τη στέγαση, τις βίζες, το κλίμα και το πόσο εύκολο είναι να ενταχθεί κανείς στην τοπική κοινωνία.

Οπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Καθημερινή ένας από τους λόγους που προσελκύει τόσο έντονα το ενδιαφέρον των ξένων συνταξιούχων η χώρα μας είναι η ποιότητα ζωής, το ήπιο μεσογειακό κλίμα, η εγγύτητα στη φύση, η ασφάλεια, ο χαλαρός ρυθμός της καθημερινότητας ενώ αρκετοί επωφελούνται και από το πρόγραμμα της «χρυσής βίζας», που προσφέρει άδεια διαμονής με αντάλλαγμα την αγορά ακινήτου.

Αμέσως επόμενο κίνητρο είναι το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Από το 2020, όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, μπορούν να φορολογούνται με συντελεστή μόλις 7% επί του εισοδήματος από το εξωτερικό, για διάστημα 15 ετών. Το μέτρο έχει αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης για συνταξιούχους που επιδιώκουν μια σταθερή και προβλέψιμη οικονομική βάση.

Η αγορά ακινήτων προσφέρει, επίσης, σημαντικά πλεονεκτήματα πάντα και μονοι για τους ξένους που έρχονται απο πλούιες χώρες. Οι τιμές εδω είναι έως και 75% χαμηλότερες σε σχέση με αντίστοιχες στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά, γεγονός που καθιστά την απόκτηση κατοικίας προσιτή.

Το ίδιο ισχύει και στη σύγκριση με μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, αρκεί να αναφέρουμε ότι μια θέση στάθμευσης στο Άμστερνταμ μπορεί να κοστίζει όσο ένα ολόκληρο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Ελλάδα.

Εξίσου κρίσιμος παράγοντας είναι η υγειονομική περίθαλψη. Τα ιδιωτικά ασφάλιστρα στη χώρα μας ξεκινούν από 50 ευρώ και φτάνουν τα 150 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι επισκέψεις σε ιδιώτες γιατρούς κυμαίνονται από 40 έως 80 ευρώ.

Για κάποιον που προέρχεται από χώρες με ακριβότερα συστήματα υγείας, αυτά τα κόστη θεωρούνται εξαιρετικά λογικά. Οι γιατροί στην Ελλάδα θεωρούνται εξαιρετικοί, η πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία είνα εύκολη – και τα τελευταία διακρίνονται για τις υγειονομικές του υπηρεσίες αν και υστερούν πάρα πολύ στην ξενοδοχειακή τους υποδομή.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το χαμηλό κόστος διαβίωσης σε σχέση με τη χώρα τους. Παρότι ο πληθωρισμός έχει αφήσει το αποτύπωμά του και στην ελληνική αγορά, τα καθημερινά έξοδα παραμένουν διαχειρίσιμα για κάποιον που μεταφέρει τη σύνταξή του από χώρα με ισχυρότερο νόμισμα ή μεγαλύτερες απολαβές.

Ένα μικρό ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας κοστίζει από 480 έως 800 ευρώ το μήνα, ενώ σε μικρότερες πόλεις ή νησιά οι τιμές πέφτουν ακόμα και στα 390 ευρώ. Ένα βασικό καλάθι αγορών κοστίζει περίπου 120 έως 300 ευρώ τον μήνα, ενώ το φαγητό έξω ξεκινά από μόλις 10 ευρώ το γεύμα (ένα σουβλάκι και πατάτες τηγανητές).

Κοντράστ σε σχέση με τους έλληνες συνταξιούχους

Αντίθετα με την ελκυστική εικόνα που δημιουργείται για τους ξένους συνταξιούχους, η πραγματικότητα για τους Έλληνες συνταξιούχους είναι αρκετά διαφορετική και συχνά δύσκολη.

Η πλειονότητα των Ελλήνων συνταξιούχων ζει με κύριες συντάξεις που κυμαίνονται μεταξύ 500 και 800 ευρώ τον μήνα ενώ ταυτόχρονα το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά. Η ακρίβεια σε τρόφιμα, ρεύμα, φάρμακα και καύσιμα καθιστά τη διαχείριση των καθημερινών εξόδων προβληματική, ειδικά για όσους δεν διαθέτουν πρόσθετες πηγές εισοδήματος.

Για παράδειγμα Το ενοίκιο ενός διαμερίσματος, ακόμα και σε περιοχές εκτός κέντρου, μπορεί να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος μιας σύνταξης. Αν και αρκετοί συνταξιούχοι μένουν σε ιδιόκτητες κατοικίες, η συντήρηση τους και οι φόροι (όπως ο ΕΝΦΙΑ) αποτελούν επιπλέον βάρος. Για εκείνους που αναγκάζονται να νοικιάζουν, η αύξηση στις τιμές ενοικίασης, και λόγω της ανόδου της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δυσχεραίνει την πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση.

