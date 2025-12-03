search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 12:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.12.2025 10:01

Θεσσαλονίκη: Την κλείδωσε στο σπίτι του και προσπάθησε να τη βιάσει

03.12.2025 10:01
viasmos_0307_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση 24χρονης συνελήφθη συνομήλικός της, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας, σε χωριό της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ο 24χρονος, οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, προσέγγισε την παθούσα και σταθμεύοντας το όχημα μπροστά της, την έπεισε να τη μεταφέρει στο σπίτι της.

Αντ’ αυτού όμως, τη μετέφερε στο δικό του σπίτι, όπου, με τη βία και κλειδώνοντας όλες τις πόρτες, αποπειράθηκε να ενεργήσει ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Η 24χρονη αντιστάθηκε, οπότε ο άντρας υπαναχώρησε και τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του σε διπλανό χωριό, όπου την άφησε.

Κατόπιν αυτεπάγγελτης προανάκρισης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης συνέλαβαν χθες, Τρίτη, τον 24χρονο, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, με τη συνδρομή προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός του κατά το χρόνο των προαναφερόμενων πράξεων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Λούτσα: Απολογείται ο δράστης του τροχαίου – Aλκοολ και ναρκωτικά στο αίμα του, την Παρασκευή η κηδεία του 24χρονου

Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά – Τον χτύπησε με το αμάξι και εξαφανίστηκε

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη – 42χρονος τραυματίστηκε από τροχό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sidney-sweeny-new
LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Απαστράπτουσα και εντυπωσιακή στο κόκκινο χαλί (Video/Photos)

euroleague_nova
ADVERTORIAL

Συναρπάζει η EuroLeague με Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια στο παρκέ του Novasports!

promaxonas new
ΕΛΛΑΔΑ

Aγρότες: Έσπασαν το μπλόκο με τις κλούβες στον Λευκώνα Σερρών και κατευθύνονται στον Προμαχώνα

kataigida vroxi
ΕΛΛΑΔΑ

48ωρο κακοκαιρίας από το βράδυ – Τόνους νερού στην Αττική προβλέπει ο Μαρουσάκης

bocceli_robbie
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Με Robbie Williams και Andrea Bocelli η κληρωση της Παρασκευής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 12:30
sidney-sweeny-new
LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Απαστράπτουσα και εντυπωσιακή στο κόκκινο χαλί (Video/Photos)

euroleague_nova
ADVERTORIAL

Συναρπάζει η EuroLeague με Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια στο παρκέ του Novasports!

promaxonas new
ΕΛΛΑΔΑ

Aγρότες: Έσπασαν το μπλόκο με τις κλούβες στον Λευκώνα Σερρών και κατευθύνονται στον Προμαχώνα

1 / 3