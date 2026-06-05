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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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05.06.2026 16:43

Reuters: Φόρο 15% στα κρυπτονομίσματα ετοιμάζεται να επιβάλλει η Ελλάδα

05.06.2026 16:43
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Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, όπως δήλωσαν την Παρασκευή στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος.

Όπως σχολιάζει το πρακτορείο, η Ελλάδα δεν διαθέτει ακόμη ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, ενώ οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εφαρμόζουν ενιαίο φορολογικό καθεστώς για τον συγκεκριμένο τομέα.

Ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες. «Στόχος είναι να ενταχθούν τα κρυπτονομίσματα στο φορολογικό πλαίσιο της χώρας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων στις ευρωπαϊκές χώρες διαφέρει, από 8% στην Κύπρο έως 30% στη Γαλλία, και συνήθως επιβάλλεται στα κέρδη κεφαλαίου, σημειώνει το Reuters.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε το σχέδιο της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι τα πρώτα 500 ευρώ (580 δολάρια) κερδών θα είναι αφορολόγητα. Ο φόρος δεν θα ισχύει για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες, αλλά θα ισχύει εάν η οντότητα που ασχολείται με την εξόρυξη είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία.

Και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών χρησιμοποιεί πλατφόρμες εκτός της χώρας. Προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για τα κρατικά έσοδα από τον νέο φόρο.

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