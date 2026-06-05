Έκρηξη Τεντόγλου για τις συνθήκες στο Diamond League της Ρώμης: Tι κ@@@σόου ήταν αυτό;

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Την έντονη δυσαρέσκεια του Μίλτου Τεντόγλου προκάλεσαν οι συνθήκες στο Diamond League της Ρώμης.
Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης κατέκτησε τη δεύτερη θέση με το μεγαλύτερο του άλμα να είναι 8,24 μέτρα.
Την πρώτη κατέκτησε ο ανερχόμενος Βούλγαρος άλτης Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με άλμα 8,26 μέτρων.
Ο Μίλτος Τεντόγλου σε μία σπάνια κίνηση λίγο μετά τον αγώνα διαμαρτυρήθηκε για τις συνθήκες στο σκάμμα.
«Τι κάνουμε εδώ φίλε; Tι κωλοσόου; Να μην κάνουμε οριζόντια άλματα εάν δεν μπορείτε να έχετε καν την άμμο στρωμμένη ευθεία και να τα μετράτε σωστά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μίλτος Τεντόγλου.
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