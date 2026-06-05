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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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05.06.2026 16:25

Έκρηξη Τεντόγλου για τις συνθήκες στο Diamond League της Ρώμης: Tι κ@@@σόου ήταν αυτό;

05.06.2026 16:25
Miltos-Tedoglou

Την έντονη δυσαρέσκεια του Μίλτου Τεντόγλου προκάλεσαν οι συνθήκες στο Diamond League της Ρώμης.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης κατέκτησε τη δεύτερη θέση με το μεγαλύτερο του άλμα να είναι 8,24 μέτρα.

Την πρώτη κατέκτησε ο ανερχόμενος Βούλγαρος άλτης Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με άλμα 8,26 μέτρων.

Ο Μίλτος Τεντόγλου σε μία σπάνια κίνηση λίγο μετά τον αγώνα διαμαρτυρήθηκε για τις συνθήκες στο σκάμμα

«Τι κάνουμε εδώ φίλε; Tι κωλοσόου; Να μην κάνουμε οριζόντια άλματα εάν δεν μπορείτε να έχετε καν την άμμο στρωμμένη ευθεία και να τα μετράτε σωστά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μίλτος Τεντόγλου.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 17:52
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