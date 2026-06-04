Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην… «Grease» με εμφάνιση Τραβόλτα (Video)

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Με στυλ που παραπέμπει στον Τζον Τραβόλτα από το κλασικό μιούζικαλ Grease εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε διαφήμιση για την Kalshi.
Ο αφηγητής εξηγει στην αρχή της διαφήμισης ότι με την «Kalshi» μπορείς να στοιχηματίσεις σε οτιδήποτε.
Ο Αντετοκούνμπο, που έχει επενδύσει στην εταιρεία, απαντά βαριεστημένος «πες κάτι που δεν ξέρουν, όπως ότι είμαι από την Ελλάδα». Ο Greek Freak στο σημείο αυτό μεταφέρεται στη «Grease» και όχι στη «Greece». Φορώντας μαύρο δερμάτινο, λευκή μπλούζα και μαύρο παντελόνι τρώει σε ένα ντάινερ και χορεύει στο συνεργείο μπροστά από ένα αμάξι.
Στη διαφήμιση κάνουν εμφάνιση και τα αδέλφια του Θανάσης, Κώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο.
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