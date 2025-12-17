ΔΥΠΑ: Τι ώρα θα φανούν σήμερα στα ΑΤΜ Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα ανεργίας και υπόλοιπες παροχές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σήμερα (17/12), μετά το μεσημέρι, θα αρχίσουν να φαίνονται μέσω ΑΤΜ στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι πληρωμές της ΔΥΠΑ για το Δώρο Χριστουγέννων, το επίδομα ανεργίας και οι υπόλοιπες παροχές.
Συγκεκριμένα η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει στην προπληρωμή:
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).
Για τους ανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου και 6 Ιανουαρίου, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας.
Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ΕΔΩ.
Ακολουθώντας τη διαδρομή:
gov.gr > Εργασία και Ασφάλιση > Ανεργία > Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr.
Το Δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ αφορά όσους λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, επίδομα μακροχρόνια ανέργων ή συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης που προβλέπουν ετήσιο επίδομα.
Το ύψος του ποσού υπολογίζεται με βάση το διάστημα επιδότησης ανεργίας εντός του τελευταίου διαστήματος. Για όσους παραμένουν επιδοτούμενοι για ολόκληρο το έτος, το Δώρο Χριστουγέννων 2025 που καταβάλλει ο πρώην ΟΑΕΔ αντιστοιχεί σ’ έναν πλήρη μηνιαίο κύκλο επιδότησης. Σε περιπτώσεις μικρότερης διάρκειας επιδότησης, το ποσό διαμορφώνεται αναλογικά.
Το ποσό του Δώρου ισοδυναμεί μ’ ένα πλήρες επίδομα ανεργίας, δηλαδή 540 ευρώ, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2025. Το ποσό αυτό χορηγείται στους ανέργους που άρχισαν να λαμβάνουν επίδομα από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.
