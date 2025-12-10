Δώρο Χριστουγέννων: Πότε ξεκινά η πληρωμή του, ποια είναι η τελευταία ημέρα καταβολής

Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται και ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα βοηθήματα για τους εργαζόμενους, το Δώρο Χριστουγέννων.

Φέτος, μάλιστα, το Δώρο θα πρέπει να καταβληθεί νωρίτερα από το συνηθισμένο, καθώς η προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμής είναι Σάββατο.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να το καταβάλουν το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, αντί για τις 21 του μήνα.

Δικαίωμα στο δώρο Χριστουγέννων έχουν όλοι οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Το ποσό αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός

Όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του τύπου σύμβασης (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) και του είδους απασχόλησης (πλήρης ή μερική), δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους εργαζομένους με μισθό και 25 ημερομίσθια για εκείνους που αμείβονται με ημερομίσθιο.

Σημαντική προϋπόθεση για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων είναι η ύπαρξη εργασιακής σχέσης κατά την περίοδο από 1η Μαΐου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025, με βάση τις καταβαλλόμενες αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Για εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε πριν από την εν λόγω ημερομηνία, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Για τους εργαζομένους σε μερική απασχόληση, το δώρο υπολογίζεται βάσει των πραγματικών, δηλαδή των μειωμένων, αποδοχών τους και του χρόνου που εργάστηκαν στο διάστημα από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου.



Ποινικό αδίκημα η μη καταβολή

Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2025 πρέπει να γίνει σε χρήμα και όχι σε είδος. Εάν οι εργοδότες δεν τηρήσουν την υποχρέωση αυτή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η παράβαση συνιστά ποινικό αδίκημα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να προβούν σε καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας είτε επώνυμα είτε ανώνυμα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555.

Σε περίπτωση καταγγελίας, η Επιθεώρηση Εργασίας θα συντάξει μηνυτήρια αναφορά και θα τη διαβιβάσει στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης, ενώ θα ακολουθήσει και η αυτόφωρη διαδικασία σε συνεργασία με το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Επιπλέον, η Επιθεώρηση Εργασίας θα πραγματοποιήσει ελέγχους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα κατά την εορταστική περίοδο και θα επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις για οποιαδήποτε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και καταγγελίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Επιθεώρηση Εργασίας μέσω των καναλιών επικοινωνίας της.

Η ΓΣΕΕ και το ΚΕ.Π.Ε.Α. παρέχουν online εργαλείο υπολογισμού, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να δουν με ακρίβεια το ποσό που δικαιούνται. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php.

Η Επιθεώρηση Εργασίας θα πραγματοποιήσει κατά την διάρκεια της εορταστικής περιόδου ελέγχους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα και θα επιβάλει τα νόμιμα στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, όπως ορίζεται στις προαναφερόμενες διατάξεις, οι επιθεωρητές εργασίας θα επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και εργατικές διαφορές και θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά υπάρχουν στο site της Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, στην ιστοσελίδα του κέντρου πληροφόρησης εργαζόμενων και ανέργων της ΓΣΣΕ (kepea.gr) μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και την online εφαρμογή, για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων.

