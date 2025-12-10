Πόπη Παπανδρέου: Στη λίστα του Politico με τα 28+10 πιο «επιδραστικά» πρόσωπα της Ευρώπης για το 2026

Το Politico, όπως κάνει κάθε χρόνο, δημοσίευσε τη λίστα με τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους της χρονιάς σε όλον τον πλανήτη.

Η «τάξη» του 2026 περιλαμβάνει 28 πρόσωπα, με πρώτο τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλα 10 υπό τον τίτλο: «10 πρόσωπα που αξίζει να παρακολουθήσετε».

Η δεύτερη αυτή λίστα έχει και ελληνικό «άρωμα», καθώς σε αυτή συμπεριλαμβάνεται η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας στην Αθήνα, Πόπη Παπανδρέου.

Η λίστα των «10» του Politico συμπεριλαμβάνει άτομα που δίνουν την «καθαρή εικόνα» για το «τι μαγειρεύεται στην ευρωπαϊκή πολιτική», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δημοσίευμα.

«Καθώς η Ευρώπη παλεύει με τον πόλεμο και την πίεση από εχθρικές υπερδυνάμεις, θα ήταν εύκολο να παραβλέψει κανείς τα αργά αλλά σταθερά ρεύματα που αναδιαμορφώνουν την ήπειρο εκ των έσω. Φέτος, στο πλαίσιο της ετήσιας εξέτασής μας για την ισχύ στην Ευρώπη, το Politico αναδεικνύει πρόσωπα που ανατρέπουν το καθιερωμένο σύστημα και θέτουν τα θεμέλια για το αυριανό πολιτικό τοπίο. Από ανθεκτικούς εισαγγελείς έως αμετακίνητους νομοθέτες και προκλητικές προσωπικότητες, εδώ είναι 10 άτομα που αξίζει να παρακολουθήσετε για μια πιο καθαρή εικόνα του τι «μαγειρεύεται» στην ευρωπαϊκή πολιτική», αναφέρει χαρακτηριστικά το Politico.

«Οι υποθέσεις στο γραφείο της Παπανδρέου δείχνουν την ανεπίλυτη σήψη στην Ελλάδα»

«Λίγες μορφές στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει περισσότερες άγρυπνες νύχτες στους ισχυρούς της χώρας από την Πόπη Παπανδρέου. Ως η πιο προβεβλημένη εισαγγελέας στο αθηναϊκό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπήρξε η κινητήριος δύναμη πίσω από την έρευνα για αγροτική απάτη που συντάραξε το κατεστημένο και οδήγησε σε παραιτήσεις υψηλόβαθμων πολιτικών. Σε υποκλοπές της αστυνομίας, οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης ακούγονταν να συζητούν πώς να εμποδίσουν την έρευνά της — ένδειξη του πόσο ανατρεπτική είχε γίνει η δουλειά της», αναφέρει το Politico για την Πόπη Παπανδρέου και προσθέτει:

«Η Παπανδρέου δεν έχει τελειώσει. Πέρυσι διαβίβασε δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας από τους βουλευτές να εξετάσουν την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη δύο πρώην υπουργών Μεταφορών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, οι περισσότεροι φοιτητές. Το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει μπλοκάρει τα αιτήματά της. Συνάδελφοί της περιγράφουν την Παπανδρέου ως εργασιομανή που κρατά αποστάσεις για να αποφύγει πιέσεις και μπλεξίματα. Οι πολιτικά ευαίσθητες υποθέσεις που βρίσκονται σήμερα στο γραφείο της υπογραμμίζουν πόση ανεπίλυτη σήψη εξακολουθεί να υπάρχει στην Ελλάδα, ακόμη και μετά από τρία μνημόνια και χρόνια υποσχόμενων μεταρρυθμίσεων. Οι έρευνές της αποτελούν μια δυσάρεστη υπενθύμιση ότι τα ζητήματα λογοδοσίας και κράτους δικαίου παραμένουν ζωντανά στη χώρα».

Η λίστα των «28»

Στη λίστα των 28 πιο επιδραστικών ανθρώπων του πλανήτη την πρώτη θέση καταλαμβάνει, όπως προαναφέραμε, ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την τριάδα συμπληρώνει η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν και ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Αναλυτικά η λίστα:

Ντόναλντ Τραμπ (Πρόεδρος των ΗΠΑ) Μέττε Φρέντρικσεν (Πρωθυπουργός της Δανίας) Φρίντριχ Μερτς (Καγκελάριος της Γερμανίας) Μαρίν Λε Πεν (Επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς) Βλαντίμιρ Πούτιν (Πρόεδρος της Ρωσίας) Ναίτζελ Φάρατζ (Αρχηγός του Kόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου) Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Πρόεδρος της Κομισιόν) Μαρκ Ρούτε (Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ) Τζόρτζια Μελόνι (Πρωθυπουργός της Ιταλίας) Κιρ Στάρμερ (Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου) Μάνφρεντ Βέμπερ (Πρώην επικεφαλής του ΕΛΚ) Βίκτορ Όρμπαν (Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας) Αλεξάντερ Στουμπ (Πρόεδρος της Φινλανδίας) Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Πρόεδρος της Ουκρανίας) Γκαμπριέλ Ζουκμάν (Γάλλος οικονομολόγος) Κάγια Κάλας (Επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ) Τερέζα Ριμπέρα (Αντιπρόεδρος της Κομισιόν) Ντάνιελ Εκ (Σουηδός δισεκατομμυριούχος, συνιδρυτής του Spotify) Εμανουέλ Μακρόν (Πρόεδρος της Γαλλίας) Μάριο Ντράγκι (Πρώην πρωθυπουργός και προέδρος της ΕΚΤ) Αντρέι Μπάμπις (Πρωθυπουργός της Τσεχίας) Αλέξους Γκρίνκεβιτς (Διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη) Κάρολ Ναβρότσκι (Πρόεδρος της Πολωνίας) Χάιντι Ράιχινεκ (Γερμανική Αριστερά) Αντρέα Ορσέλ (CEO της UniCredit) Ρίμα Χασάν (Μέλος της ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) Ρομπ Γέτεν (Νικητής στις ολλανδικές εκλογές) Τζάνι Ινφαντίνο (Πρόεδρος της FIFA)

Η «τάξη» των «10 to watch»

Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται η Ευρωβουλευτής των Γερμανών Πρασίνων, Αλεξάντρα Γκέσε, την οποία το Politico χαρακτηρίζει ως «μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της ψηφιακής πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η δήμαρχος Βουδαπέστης, Γκέργκελι Καρατσόνι, ενώ την τριάδα συμπληρώνει η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων, Νιάμχ Σουίνι.

Αναλυτικά η λίστα:

Αλεξάντρα Γκέσε (Ευρωβουλεύτρια των Γερμανών Πρασίνων) Γκέργκελι Καρατσόνι (Δήμαρχος της Βουδαπέστης) Νιάμχ Σουίνι (Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων) Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος (Ισπανός οικονομολόγος και μέλος της ΕΚΤ) Πόπη Παπανδρέου (Ευρωπαία Εισαγγελέας) Σάρα Νάφο (Γαλλίδα ευρωβουλεύτρια) Σέμεν Κριβόνος (Διευθυντής του Εθνικού Γραφείου Κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας) Ζίγκφριντ Μουρέσαν (Ρουμάνος ευρωβουλευτής και κύριος εισηγητής για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ) Σιμόν Μορντού (Σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) Ούλριχ Σίγκμουντ (Κύριος υποψήφιος του AfD στις εκλογές της Σαξονίας)

