Καματερό: Χειροπέδες σε μεθυσμένο 48χρονο – Κυνήγησε ανήλικες με μαχαίρι (video)

Τον φόβο είχαν προκαλέσει οι τακτικές παρενοχλήσεις ανυποψίαστων πολιτών στην περιοχή του Καματερού από έναν 48χρονο άνδρα.

Στο τελευταίο περιστατικό, ο 48χρονος κυνήγησε μεθυσμένος με μαχαίρι τρία ανήλικα κορίτσια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, τα κορίτσια τράπηκαν άμεσα σε φυγή καταφέρνοντας να ξεφύγουν.

Παράλληλα, μια ομάδα νεαρών περικύκλωσε τον 48χρονο αναγκάζοντάς τον να απομακρύνει το αιχμηρό αντικείμενο.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη και τον οδήγησαν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης:

Πάργα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 63χρονος ψαράς που αγνοούνταν από την 1η Δεκεμβρίου

Μπλόκα αγροτών: Αποκλείουν το λιμάνι του Βόλου – Kλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Πώς οι νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τις δομές «κλείνουν» σπίτια στα Παιδικά Χωριά SOS