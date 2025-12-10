search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 09:39

Καματερό: Χειροπέδες σε μεθυσμένο 48χρονο – Κυνήγησε ανήλικες με μαχαίρι (video)

10.12.2025 09:39
kamatero_new

Τον φόβο είχαν προκαλέσει οι τακτικές παρενοχλήσεις ανυποψίαστων πολιτών στην περιοχή του Καματερού από έναν 48χρονο άνδρα.

Στο τελευταίο περιστατικό, ο 48χρονος κυνήγησε μεθυσμένος με μαχαίρι τρία ανήλικα κορίτσια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, τα κορίτσια τράπηκαν άμεσα σε φυγή καταφέρνοντας να ξεφύγουν.

Παράλληλα, μια ομάδα νεαρών περικύκλωσε τον 48χρονο αναγκάζοντάς τον να απομακρύνει το αιχμηρό αντικείμενο.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη και τον οδήγησαν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης:

Πάργα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 63χρονος ψαράς που αγνοούνταν από την 1η Δεκεμβρίου

Μπλόκα αγροτών: Αποκλείουν το λιμάνι του Βόλου – Kλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Πώς οι νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τις δομές «κλείνουν» σπίτια στα Παιδικά Χωριά SOS

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
whiskey
LIFESTYLE

Τα single malt… ινδικά ουίσκι που… ρίχνουν τη σκόνη τους στα σκωτσέζικα

nea dimokratia998- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν οι νέοι αναπληρωτές γραμματείς Οργανωτικού

eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision σε κρίση: Ποιες χώρες αποχωρούν από τον διαγωνισμό – Οι απειλές για μποϊκοτάζ και οι νέοι κανόνες

bolos2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Τελεσίγραφο να αποχωρήσουν μέχρι τη μία το μεσημέρι (Video/Photos)

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτης μαχαίρωσε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:46
whiskey
LIFESTYLE

Τα single malt… ινδικά ουίσκι που… ρίχνουν τη σκόνη τους στα σκωτσέζικα

nea dimokratia998- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν οι νέοι αναπληρωτές γραμματείς Οργανωτικού

eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision σε κρίση: Ποιες χώρες αποχωρούν από τον διαγωνισμό – Οι απειλές για μποϊκοτάζ και οι νέοι κανόνες

1 / 3