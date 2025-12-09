search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

09.12.2025 22:52

Χολαργός: Στα χέρια των Αρχών οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 14χρονο

09.12.2025 22:52
Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 14χρονου, στον Χολαργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας νεαρός, ελληνικής καταγωγής που ζει στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, εμφανίστηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Χολαργού μαζί με τον δικηγόρο του και παραδέχθηκε ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Ο δεύτερος εμπλεκόμενος στην υπόθεση, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο στο TikTok να ομολογεί κυνικά την επίθεση, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος φαίνεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, για ληστείες, συμμετοχή σε συμμορία και κλοπές.

Η άγρια επίθεση και οι φωτογραφίες των δραστών με στρατιωτικού τύπου μαχαίρια

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο υπήρξε μία προσωπική διαφορά ανάμεσα στον ανήλικο και τους δύο δράστες.

Το θύμα έχει κατονομάσει στις Αρχές τους δράστες, οι οποίοι δε δίστασαν, μάλιστα, να δημοσιεύσουν στα social media και φωτογραφίες τους κρατώντας στρατιωτικού τύπου μαχαίρια.

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» όταν ο 14χρονος, μετά την επίθεση που δέχτηκε, μπήκε αιμόφυρτος σε μία καφετέρια στο Χολαργό ζητώντας βοήθεια από τους θαμώνες.

Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον εξέτασαν ο ανήλικος είχε αμυχή στον αριστερό βραχίονα, ένα βαθύ θλαστικό τραύμα από μαχαίρι στο αριστερό κοιλιακό τεταρτημόριο, και μικρότερης έντασης τραύματα στους γλουτούς.

Το θύμα είπε προφορικά στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χολαργού ότι βρισκόταν σε σκαλάκια στην οδό 17ης Νοεμβρίου και περίμενε μία κοπέλα με την οποία είχε κλείσει ραντεβού μέσω Instagram.

Όπως αποδείχτηκε, το ραντεβού αυτό ήταν το «δόλωμα» των δραστών, προκειμένου να μεταβεί ο 14χρονος στο σημείο όπου έλαβε χώρα η συμπλοκή.

1 / 3