Δρακόντεια μέτρα για να μην κλείσουν το λιμάνι Βόλου οι αγρότες – Μεταφέρονται διμοιρίες από όλη τη Θεσσαλία

Συναγερμό στην αστυνομία έχουν προκαλέσει οι αποφάσεις των αγροτών να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου με τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας, με συμμετοχή και των αλιέων από τη Μαγνησία την Τετάρτη το πρωί.

Σύμφωνα με τα gegonota.news, στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι εκατοντάδες αγρότες που θα βρεθούν στο σημείο με τα τρακτέρ τους έχουν προγραμματίσει να σχηματίσουν έναν μεγάλο κύκλο στην προβλήτα του επιβατικού λιμένα, τον οποίο αναμένεται να εμποδίσουν οι αστυνομικές δυνάμεις που θα βρεθούν στην περιοχή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ίδιο θα ισχύσει και για την είσοδο του λιμανιού από την πύλη της Μπουρμπουλήθρας καθώς μέσα στο εμπορικό λιμάνι βρίσκονται πέντε πλοία. Μάλιστα, για τον σκοπό αυτό, έχουν κινητοποιηθεί διμοιρίες και από άλλες πόλεις της Θεσσαλίας.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας βρίσκεται σε συνεχείς συσκέψεις προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα για το πως θα χειριστεί την κατάσταση, μετά την εντολή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος κάλεσε εισαγγελείς και αστυνομικές αρχές να προχωρούν άμεσα σε αυτεπάγγελτες ενέργειες για κάθε πράξη που παρακωλύει τις συγκοινωνίες ή απειλεί κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι σχετικές παραβάσεις αποτελούν αυτόφωρα αδικήματα και ότι οι αστυνομικοί που δεν εφαρμόζουν τον νόμο πρόκειται να έρθουν αντιμέτωποι με πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

Οξυμένο αναμένεται να είναι το κλίμα αύριο Τετάρτη, αν τελικά οι αγρότες επιχειρήσουν να μπουν μέσα στο λιμάνι και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης δώσει εντολή να εφαρμοστεί η εντολή του Αρείου Πάγου.

Σημειώνεται πως το μπλόκο της Νίκαιας επίσης αποφάσισε:

να καλέσει μαζικούς φορείς και σωματεία σε συγκέντρωση αλληλεγγύης, την Πέμπτη στις 5.30 το απόγευμα.

Κινητοποίηση την Παρασκευή στην πόλη της Λάρισας, με συμβολικό αριθμό τρακτέρ, έξω από τα γραφεία των τριών κυβερνητικών βουλευτών του νομού.

Συμμετοχή στην σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια Λάρισας, προκειμένου να ορίσουν τα επόμενα βήματα τους.

