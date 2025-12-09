Κληρονομικό δίκαιο: Ρύθμιση και για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες για θανάτους πριν την 1η Νοεμβρίου

Την επέκταση της δυνατότητας να δημοσιεύονται διαθήκες και να κηρύσσονται κύριες από τους συμβολαιογράφους, μέσω της νέας πλατφόρμας, ακόμη και αν ο θάνατος του κληρονομούμενου επήλθε πριν από την 1η-11-2025, προβλέπει το άρθρο 114 του νομοσχεδίου με τίτλο “Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις” που κατατέθηκε στη Βουλή.

Να σημειωθεί ότι την επέκταση της δυνατότητας αυτής είχε εξαγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας δημοσίευσης διαθηκών.

Η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις υποθέσεις δημοσίευσης διαθηκών που εκκρεμούν στα Πρωτοδικεία και ανέρχονται στις 14.000.

Ειδικότερα, στο άρθρο 114 του νομοσχεδίου προβλέπεται η επέκταση της δυνατότητας να δημοσιεύονται διαθήκες και να κηρύσσονται κύριες από τους συμβολαιογράφους μέσω της νέας πλατφόρμας ακόμη και αν ο θάνατος του κληρονομούμενου επήλθε πριν από την 1η-11-2025.

Συγκριμένα, το άρθρο 114 του νομοσχεδίου αναφέρει τα εξής: «Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 126 του ν. 5221/2025, περί μεταβατικών διατάξεων, και συμπληρώνεται το μεταβατικό πλαίσιο εφαρμογής των αλλαγών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αρχικά, προστίθεται στην παρ. 2 η δυνατότητα δημοσίευσης διαθηκών από συμβολαιογράφο και στις περιπτώσεις που ο διαθέτης αποβίωσε πριν την 1η.11.2025, με πρόβλεψη και για διαθήκες για τις οποίες έχει κατατεθεί αίτηση δημοσίευσης, εφόσον η κατατεθειμένη αίτηση δημοσίευσης αποσυρθεί από το πρωτοδικείο, με ευθύνη του αιτούντος και βεβαίωση από τη γραμματεία του δικαστηρίου, χωρίς να απολείπεται η δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας στο πρωτοδικείο».



Να σημειωθεί ότι με τη δημιουργία της πλατφόρμας diathikes.gr μπήκε τέλος στην πολύμηνη αναμονή για τη δημοσίευση διαθηκών. Η διαδικασία που απαιτούσε ακόμη και 400 ημέρες, πλέον απαιτεί 3 έως 7 ημέρες.



Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η νέα πλατφόρμα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για διαθήκες που αφορούν θανάτους από την 1η Νοεμβρίου κι έπειτα, ενώ για όσες αιτήσεις εκκρεμούν θα παρουσιάζονταν ειδική ρύθμιση, η οποία και εισήχθη στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε.



Ακόμη, με άλλη ρύθμιση (άρθρο 116) που εμπεριέχεται στο ίδιο νομοσχέδιο, θεσπίζεται πλαίσιο για την άμεση διενέργεια εμβόλιμου εισαγωγικού διαγωνισμού για την 5η εκπαιδευτική σειρά δικαστικών υπαλλήλων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων για την κάλυψη κυρίως των αναγκών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Αθήνας και του Πειραιά.



Πιο συγκεκριμένα, με το ίδιο άρθρο προσδιορίζονται η συγκρότηση και η σύνθεση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο τρόπος υποβολής της αίτησης και η κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων, οι οποίοι αναλαμβάνουν υποχρέωση επταετούς παραμονής στη θέση διορισμού τους. Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί εντός Ιανουαρίου του 2026.

