Ανυποχώρητοι οι αγρότες παρά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου – Ηχηρή απάντηση από τα μπλόκα στις απειλές για συλλήψεις

Το μήνυμα πως ούτε εκφοβίζονται, ούτε εκβιάζονται, ούτε θα κάνουν βήμα πίσω, έστειλαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι από τη συνέλευση τους στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, απέναντι στην κλιμάκωση της επίθεσης της κυβέρνησης κατά των κινητοποιήσεων και την παρέμβαση του Αρείου Πάγου.

Η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τους αγρότες οι οποίοι δεν σκοπεύουν να κάνουν ούτε βήμα πίσω, έχει φτάσει στα άκρα, την ώρα που η ηγεσία του Αρείου Πάγου στέλνει τους εισαγγελείς στα μπλόκα και απειλεί ακόμα και με αυτόφωρο.

Οι χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχουν παρατάξει τα χιλιάδες τρακτέρ τους σε κομβικούς δρόμους και εθνικές οδούς στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, εδώ και μια βδομάδα πλέον δίνουν έναν συγκλονιστικό αγώνα που απλώνεται από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη, ο οποίος αφού προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, τώρα μπαίνει πλέον και στο στόχαστρο και της δικαιοσύνης.

Από την Καρδίτσα μέχρι τον Βόλο και τον Προμαχώνα, οι αποκλεισμοί δρόμων, λιμανιών και μεθοριακών σταθμών δείχνουν την αποφασιστικότητα τους, παρά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου με την οποία κινδυνεύουν να οδηγηθούν στο αυτόφωρο για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Σε μια πρώτη αντίδραση, οι αγρότες έκαναν λόγο για «έναν εκβιασμό στον αγώνα επιβίωσης τους». Τονίζουν ότι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες σπάνε τον αστυνομικό κλοιό και καταλαμβάνουν συμβολικά δρόμους, τελωνεία και αεροδρόμια, ενώ η κυβέρνηση ρίχνει λάδι στη φωτιά με την καταστολή που εφαρμόζει. Χιλιάδες τρακτέρ κατακλύζουν τις Εθνικές Οδούς, αποκλείουν κομβικά σημεία, ενισχύουν τα υπάρχοντα μπλόκα και στήνουν νέα, ξεπερνώντας κάθε φραγμό και στέλνοντας μήνυμα κλιμάκωσης του αγώνα που δίνουν οι αγρότες για την επιβίωσή τους.

Το αρχηγείο της ΕΛΑΣ στέλνει στην Κρήτη διμοιρίες των ΜΑΤ μετά τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα τη Δευτέρα. Οι «υπαίτιοι» των επεισοδίων φέρονται να έχουν ταυτοποιηθεί και θα αντιμετωπίσουν κακουργηματικές κατηγορίες για… εγκληματική οργάνωση.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε εκ νέου διάλογο με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι κλειστούς, την ώρα που φουντώνουν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ για την αντιπαράθεση με τους αγρότες, αλλά και εν μέσω γαλάζιας ανταρσίας για τις αγροτικές πληρωμές, την ώρα που η κυβέρνηση δέχεται πυρ ομαδόν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση επισκέπτεται τα μπλόκα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ανικανότητα και διαφθορά και ζητώντας διάλογο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Εντωμεταξύ, μία σημαντική συνέπεια είχαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Κρήτη καθώς οδήγησαν στην ακύρωση ραντεβού ογκολογικών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ. Ειδικότερα, τα ραντεβού είκοσι ογκολογικών ασθενών στο PET -SCAN του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου, που είχαν κλειστεί ακόμη και 3 μήνες πριν ακυρώθηκαν την Τρίτη 9/12 καθώς το αναγκαίο ραδιοφάρμακο δεν έφτασε ποτέ στο ΠΑΓΝΗ λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων και της κατάληψης του αεροδρομίου.

«Το αγροτικό κίνημα ούτε εκφοβίζεται, ούτε εκβιάζεται, ούτε κάνει βήμα πίσω»

Στη συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, τονίστηκε πως οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, θα συνεχίσουν συλλογικά, συντεταγμένα και οργανωμένα, σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, με γνώμονα τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, κλιμακώνοντας την πάλη τους, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

Στη συνέλευση κυριάρχησε το θέμα της παρέμβασης του Αρείου Πάγου. Ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, ο κ. Αλειφτήρας έκανε λόγο για ένα επικοινωνιακό τρικ της κυβέρνησης. Τονίζουν ότι θα προχωρήσουν σε διάλογο με την κυβέρνηση μόνο όταν εκπληρωθούν οι βασικές προϋποθέσεις που θέτουν.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν το κάλεσμα για διασφάλιση της ενότητας όλων όσων συμμετέχουν στα μπλόκα, μετά και τις δηλώσεις του πρωθυπουργού που μιλώντας περί «σοβαρότητας», έκανε λόγο για «συγκεκριμένη εκπροσώπηση με συγκεκριμένα αιτήματα», προμηνύοντας την επιστράτευση επικίνδυνων πρακτικών για την υπονόμευση και διάσπαση του αγώνα των αγροτών.

«Αν δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί πότε και αν θα πάμε για διάλογο, οποιαδήποτε άλλη κίνηση είναι υπονομευτική», τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.

Πιο συγκεκριμένα οι επόμενες κινήσεις των αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας, όπως αποφασίστηκε στη συνέλευση τους, είναι:

Ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας, με συμμετοχή και των αλιέων από τη Μαγνησία την Τετάρτη το πρωί.

Καλούν μαζικούς φορείς και σωματεία σε συγκέντρωση αλληλεγγύης, την Πέμπτη στις 5.30 το απόγευμα.

Κινητοποίηση την Παρασκευή στην πόλη της Λάρισας, με συμβολικό αριθμό τρακτέρ, έξω από τα γραφεία των τριών κυβερνητικών βουλευτών του νομού.

Συμμετοχή στην σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια Λάρισας, προκειμένου να ορίσουν τα επόμενα βήματα τους.

«Εδώ είμαστε 2.5000 αγρότες ας έρθουν να μας συλλάβουν. Εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε από δω αν η κυβέρνηση δεν σκύψει στα προβλήματά μας να δώσει λύσεις» δήλωσε ο πρόεδρος της ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας.

Η παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ζήτησε προς τους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας «την αυστηρή παρακολούθηση και αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων που διαταράσσουν την κυκλοφορία και την ασφάλεια των συγκοινωνιών».

Συγκεκριμένα, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επισημαίνει ότι έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα τοποθέτησης εμποδίων σε δρόμους, αποκλεισμός λειτουργίας αεροδρομίων και απειλή αποκλεισμού λιμανιών, τα οποία συνιστούν ποινικά αδικήματα σύμφωνα με τα άρθρα 290 έως 292 του Ποινικού Κώδικα.

Στην παραγγελία του τονίζεται ότι οι πράξεις αυτές διώκονται αυτεπάγγελτα και η αστυνομία οφείλει να προχωρεί σε άμεση προανάκριση χωρίς προηγούμενη εισαγγελική εντολή, εφόσον υπάρχει κίνδυνος απώλειας αποδεικτικών στοιχείων ή δυσχέρεια στην απόκτησή τους στο μέλλον.

Ο Εισαγγελέας ζητά από τους αρμόδιους εισαγγελείς και αστυνομικές αρχές να διασφαλίσουν την καταγραφή και διερεύνηση κάθε παράβασης, καθώς και την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των δραστών, ενώ υπογραμμίζει ότι η παράλειψη των υποχρεώσεών τους μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

Αναλυτικά η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

«Kατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρείται το φαινόμενο της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, κυρίως, με τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), δια του αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς, από συμμετέχοντες κ.λπ. στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας.



Παρόμοιο παρατηρούμενο φαινόμενο, που αποτελεί κλιμάκωση του προαναφερόμενου, είναι και αυτό της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας αεροσκαφών, με πρόθεση, κυρίως, με τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις, μέσω της κατάληψης κρίσιμων εγκαταστάσεων – υποδομών και του αποκλεισμού της λειτουργίας των αερολιμένων του Ηρακλείου («Νίκος Καζαντζάκης») και των Χανίων («Ιωάννης Δασκαλογιάννης»), δια της εισόδου και παραμονής των διαμαρτυρόμενων αγροτοκτηνοτρόφων, στους χώρους της «πίστας» και των αιθουσών αφίξεως και αναχωρήσεως των αερολιμένων (άρθρο 291 § 1 του ισχύοντος ΠΚ).



Ήδη, οι ανωτέρω διαμαρτυρόμενοι, όπως διαχέεται, μέσω των δελτίων ειδήσεων, ετοιμάζονται να προβούν και σε περαιτέρω πράξεις διαμαρτυρίας, μέσω επαπειλούμενων καταλήψεων και αποκλεισμού λειτουργίας λιμανιών της χώρας (άρθρο 291 § 1 του ισχύοντος ΠΚ).



Παραλλήλως τελούμενο, έγκλημα, με τις ανωτέρω ελεγχόμενες και παρατηρούμενες συμπεριφορές, είναι και αυτό της παρεμπόδισης – διατάραξης σε μεγάλη έκταση ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, με πρόθεση, της λειτουργίας κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων και ιδίως, πλοίου, αεροπλάνου και λεωφορείου (άρθρο 292 § 1 του ισχύοντος ΠΚ).



Όπως είναι γνωστό, η πρόβλεψη των ανωτέρω εγκλημάτων, τα οποία διώκονται αυτεπαγγέλτως, έγινε για την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας των κάθε είδους συγκοινωνιακών εγκαταστάσεων, που προορίζονται για κοινή χρήση, ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και θεωρούνται κοινωνικά αγαθά σημαντικής αξίας.



Σύμφωνα, δε, με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 245 § 2 του ισχύοντος ΚΠΔ, «Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τελέστηκε αδίκημα και από την καθυστέρηση απειλείται άμεσος κίνδυνος απώλειας των αποδεικτικών στοιχείων ή υπάρχει δυσχέρεια πραγματοποίησης συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης ή κτήσης αποδεικτικού στοιχείου στο μέλλον ή αν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, οι κατά το άρθρο 31 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να επιχειρούν όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του εισαγγελέα. Στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον εισαγγελέα με το ταχύτερο μέσο και του υποβάλλουν χωρίς χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν. Ο εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 43 κ.ε.».



Όπως συνάγεται, από τα ανωτέρω, οι προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 245 § 2 του ισχύοντος ΚΠΔ προβλέπουν τέσσερις (4) διαφορετικές περιπτώσεις αυτεπάγγελτης («αστυνομικής») προανάκρισης, για την οποία δεν απαιτείται προηγούμενη εισαγγελική παραγγελία:



Η πρώτη, αφορά την εκτίμηση της απειλής, από την καθυστέρηση, αμέσου κινδύνου απώλειας αποδεικτικών στοιχείων, η δεύτερη αφορά την εκτίμηση συνδρομής δυσχέρειας πραγματοποίησης συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης, η τρίτη αφορά δυσχέρεια κτήσης αποδεικτικού στοιχείου, στο μέλλον και η τέταρτη, τη συνδρομή περίπτωσης αυτοφώρου κακουργήματος ή πλημμελήματος.



Σε όλες τις ανωτέρω τέσσερις (4) περιπτώσεις, οι κατά το άρθρο 31 ΚΠΔ, γενικοί και ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι, όπως προκύπτει, από την ανωτέρω σχετική διάταξη, υποχρεούνται, αφενός μεν, να ειδοποιούν τον Εισαγγελέα, με το ταχύτερο δυνατό μέσο, για την εκ μέρους τους διενέργεια της ανωτέρω προανάκρισης, χωρίς εισαγγελική παραγγελία, αφετέρου δε και μετά την περαίωση αυτής, να υποβάλουν, χωρίς χρονοτριβή, δηλαδή, άνευ υπαιτίου βραδύτητας, τις εκθέσεις, που συντάχθηκαν, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ευθυνόμενοι, σε περίπτωση παραλείψεως εκτελέσεως των ανωτέρω υποχρεώσεών τους, που απορρέουν, από τις διατάξεις του άρθρου 245 § 2 ΚΠΔ, τόσο, πειθαρχικώς, όσο και ποινικώς, για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος (άρθρο 259 του ισχύοντος ΠΚ).



Ανεξαρτήτως των ανωτέρω ισχυόντων, θεωρώ υποχρέωσή μου, με την παρούσα, να υπομνήσω το αυτονόητο καθήκον και των αρμοδίων Εισαγγελέων, για παρέμβασή τους, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στο πλαίσιο άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς τους, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση των ανωτέρω εγκλημάτων, αλλά και ενδεχομένως, άλλων εγκλημάτων βίας κατά της ζωής και κατά υπαλλήλων (άρθρα 42 § 1 σε συνδ. με 299 § 1 και 167 §§ 1-3, του ισχύοντος ΠΚ) και απροκλήτων φθορών ξένης ιδιοκτησίας, κατά πραγμάτων που χρησιμεύουν για κοινό όφελος (άρθρο 378 §§ 1 εδ. γ’ – α’ και 2 του ισχύοντος ΠΚ), που θα εξακριβωθούν ότι τελέσθηκαν, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροκτηνοτρόφων και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».

ΚΚΕ: Να μην τολμήσουν

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, μέσω της διορισμένης από την ίδια εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, επιλέγει, για μια ακόμα φορά, απέναντι στον μεγαλειώδη μαζικό ξεσηκωμό των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων να απαντήσει με νέα βιομηχανία διώξεων και “αγροτοδικείων”, αντί να ικανοποιήσει τώρα τα δίκαια αιτήματά τους!

Την ίδια ώρα, μάλιστα, που με μεθοδεύσεις συγκάλυψης, τα διάφορα “λαμόγια” του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υπεύθυνοι γι’ αυτό υπουργοί της, παραμένουν στο απυρόβλητο» επισημαίνει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του «για την παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις».

«Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν έδειξε βέβαια τον ίδιο ζήλο για τα δεκάδες καθημερινά “Τέμπη”, τα νέα εγκλήματα που κυοφορούνται στις συγκοινωνίες και μεταφορές, με τις τραγικές ελλείψεις και τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας σε τρένα, αεροδρόμια, δρόμους και λιμάνια, όταν πλημμυρίζουν δρόμοι, όταν πολεμικά φορτία αλωνίζουν σε πόλεις και λιμάνια. Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η αστική δικαιοσύνη κάθε άλλο παρά τυφλή είναι, όταν είναι να προστατεύσει την κυρίαρχη πολιτική και τα κέρδη του κεφαλαίου.

Αφού απέτυχε με την καταστολή, τη συκοφαντία και την καλλιέργεια του κλίματος “κοινωνικού αυτοματισμού”, τώρα επιχειρεί με τις απειλές για δικαστικές διώξεις να αντιμετωπίσει το ξεσηκωμό των βιοπαλαιστών αγροτών. Είναι βέβαιο ότι κι αυτή η απόπειρα θα της γυρίσει μπούμερανγκ. Οι αγρότες δίνουν έναν συγκλονιστικό αγώνα για την επιβίωσή τους, που παίρνει δύναμη από το δίκιο των αιτημάτων τους και την πρωτόγνωρη αλληλεγγύη όλου του λαού» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και τονίζει καταλήγοντας:

«Να μην τολμήσουν να προβούν σε προσαγωγές και συλλήψεις όπως αφήνει να εννοηθεί ο εισαγγελέας, να παύσουν εδώ και τώρα οι διώξεις που έχουν γίνει σε αγωνιζόμενους αγρότες των μπλόκων».

Κλιμάκωση του αγώνα

Στο επίκεντρο της κλιμάκωσης του αγώνα των αγροτών βρίσκονται τα τρία μπλόκα που έχουν στηθεί στην καρδιά του ξεσηκωμού, τη Θεσσαλία, και τα οποία όλο και μαζικοποιούνται.

Στην ΠΑΘΕ στον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας έχουν τραβήξει χειρόφρενο χιλιάδες τρακτέρ από όλο τον νομό Λάρισας, αλλά και απ’ αυτόν της Μαγνησίας, με την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης να είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα. Το μεγαλειώδες μπλόκο ενισχύεται όλες αυτές τις μέρες με νέα τρακτέρ.

Ανάλογο το κλίμα και στο τεράστιο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα, όπου τα τρακτέρ φτάνουν μέχρι εκεί που φτάνει και το βλέμμα. Ακλόνητοι, χιλιάδες αγροτοκτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συντονίσουν και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, ώστε να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.

Πρωτοφανής είναι και η συμμετοχή των αγροτών και τρακτέρ στο μπλόκο στα διόδια Λόγγου στον Ε-65 στα Τρίκαλα. Δεκάδες τρακτέρ από την περιοχή της Βασιλικής του δήμου Μετεώρων ενίσχυσαν το μπλόκο την Κυριακή, παίρνοντας θέσεις μάχης μαζί με τα υπόλοιπα εκατοντάδες που έχουν παραταχθεί εκεί από την προηγούμενη βδομάδα.

Χθες το απόγευμα οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας προχώρησαν σε αποκλεισμό των παραδρόμων, εκτός της Εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ανεβάζοντας τον βαθμό έντασης των κινητοποιήσεών τους.

Περίπου στις 17:00 το απόγευμα της Τρίτης οι αγρότες απέσυραν τα τρακτέρ και απελευθέρωσαν τους παράδρομους που είχαν αποκλείσει στην περιοχή του Μπράλου, με την κυκλοφορία πλέον να διεξάγεται μέσω του βοηθητικού οδικού δικτύου. Τα τρακτέρ παραμένουν στο σημείο, κρατώντας κλειστό το εθνικό δίκτυο.

Ωστόσο, ουρές πολλών χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στους εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους που συγκλίνουν στον κόμβο του Μπράλου, στο 203ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Η Τροχαία είχε ακινητοποιήσει τα οχήματα σε διάφορα σημεία, είτε στον άξονα Λαμίας-Αθηνών πριν και μετά το σημείο του αποκλεισμού, είτε στον Ε65, είτε στον δρόμο Λαμίας-‘Αμφισσας προς Ρίο-Αντίρριο ή στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών.

Το δρόμο της επιστροφής στο μπλόκο τους στα «πράσινα φανάρια», πήραν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις το μεσημέρι, απελευθερώνοντας έτσι την έξοδο για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών.

«Θέλαμε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι αν ήταν επιθυμία μας να κλείσουμε το αεροδρόμιο “Μακεδονία” και μπορούμε και θα το είχαμε κάνει», επισήμανε μέλος της συντονιστικής επιτροπής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσθέτοντας «οι κινητοποιήσεις του πρωτογενούς τομέα δεν έχουν στόχο την ταλαιπωρία της κοινωνίας, ούτε και να υποστεί πλήγμα η εθνική μας οικονομία». Πρόσθεσε, ότι «πρέπει να κατανοήσουν πλήρως ότι ο πρωτογενής τομέα είναι στο χείλος του γκρεμού και αυτό διατρανώνουμε με τις κινητοποιήσεις μας».

Υπενθυμίζεται ότι λίγα λεπτά πριν τις 14.30 αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» έφτασαν με περίπου 30 τρακτέρ και άλλα αγροτικά οχήματα στην έξοδο του αεροδρομίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και την απέκλεισαν συμβολικά περίπου μέχρι τις 16.00. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας.

Αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων με επικεφαλής τον πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρη Τριανταφυλλάκη επισκέφθηκε σήμερα την Περιφέρεια Κρήτης όπου είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη.

Μετά από ενημέρωση για τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις τους, παρουσία και του αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα Σταύρου Τζεδάκη, αποφασίστηκε να σταλούν στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης συγκεκριμένα τα αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης και μέσω παγκρήτιας επιτροπής να ζητηθεί συνάντηση στην Αθήνα σε ανώτατο επίπεδο.

Όπως ανέφερε ο κ. Αρναουτάκης, μπορεί να δοθούν λύσεις. Καλή διάθεση υπάρχει από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων και πιστεύουμε ότι μπορούν να δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματά τους. Υπευθυνότητα να υπάρχει χωρίς ακραίες ενέργειες, υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Κρήτης.

Από την πλευρά του ο κ. Τριανταφυλλάκης ανέφερε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θέλουν λύσεις στα προβλήματά τους ώστε να συνεχίζουν να ζουν αξιοπρεπώς. «Περιμένουμε να μας στηρίξει η κυβέρνηση διαφορετικά οι κινητοποιήσεις μας θα συνεχιστούν», ανέφερε.

Στα Χανιά, οι αγρότες παραμένουν στο αεροδρόμιο με τις πτήσεις ωστόσο να διεξάγονται κανονικά.

Μετά το επιτυχημένο όπως το χαρακτήρισαν αγροτικό συλλαλητήριο που σημαδεύτηκε χθες με την κατάληψη του Αεροδρομίου Ηρακλείου για 19 ολόκληρες ώρες, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι κατευθύνθηκαν προς το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο τελεί υπό κατάληψη.

“Να πληρωθούν οι πραγματικοί παραγωγοί με τεχνική λύση, για να μπορέσουμε να κάνουμε γιορτές” τόνισε ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Βασίλης Μανουράς, επισημαίνοντας ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας τους μέχρι την τελική δικαίωση.

Σε τροχιά κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων κινούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, στήνοντας «μέτωπο» σε τρεις Νομούς.

Στην Αιτωλοακαρνανία συνεχίζεται για μέρες ο πλήρης αποκλεισμός της Ιόνιας Οδού στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου.

Στην Ηλεία, το μπλόκο έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου, όπου καθημερινά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου Πατρών–Πύργου, συνεχίζοντας με συνέπεια τις κινητοποιήσεις τους.

Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό, μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας και Βάρδας της Ηλείας.

Επίσης, κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας, έως τον κόμβο της Οβρυάς, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Στη Λακωνία, θα στηθεί μπλόκο στην είσοδο της Σπάρτης (1ο χλμ. Σπάρτης – Τρίπολης), κάτω απ’ τη γέφυρα του Μορέα. Επίσης, θα γίνει νέα συγκέντρωση στο μπλόκο και αποκλεισμός του δρόμου (παλαιά εθνική Σπάρτης – Τρίπολης), την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 5 το απόγευμα. Ακόμα, η Συντονιστική, γνωστοποιεί, ότι, έγινε νέα γενική συνέλευση για τα επόμενα βήματα. Η Συντονιστική, αναφέρει, ότι, οι αγρότες είναι αποφασισμένοι και έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες ενισχύουν το μπλόκο στη Σιάτιστα Κοζάνης, το μεγαλύτερο μπλόκο της Δυτικής Μακεδονίας.

Η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί με εκπροσώπους φορέων και παραγωγικών τάξεων και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης – προκειμένου να οργανώσουν μια γενική απεργία στις 16 Δεκεμβρίου- προγραμματίστηκε εκ νέου για αύριο, Τετάρτη (10/12) στις 16:00.

Οι αγρότες του συγκεκριμένου μπλόκου θα πάνε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη για τον αποκλεισμό του λιμανιού.

