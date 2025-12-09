search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025
09.12.2025 13:38

Ενισχυτική Διδασκαλία: Έναρξη στα Γυμνάσια στις 17 Δεκεμβρίου – Ποια μαθήματα περιλαμβάνει

09.12.2025 13:38
Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου ξεκινάει η λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια της χώρας, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Εξαίρεση αποτελούν τα σχολεία που ανήκουν σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αργούν κατά τη 17η Δεκεμβρίου και ως ημερομηνία έναρξης μαθημάτων έχει οριστεί η 18η Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ενισχυτική Διδασκαλία στο Γυμνάσιο περιλαμβάνει υποστηρικτικά μαθήματα στη Νεοελληνική Γλώσσα, τα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία και τα Αγγλικά.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των τελικών εξετάσεων.

