Ηλεία: 13χρονος «μπούκαρε» σε προαύλιο σχολείου και χτύπησε 12χρονο

Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σε σχολείο σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Ηλεία.

Σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία, ένας 13χρονος επιτέθηκε σε 12χρονο μαθητή χθες το μεσημέρι στο προαύλιο σχολείου, με τους αστυνομικούς του ΑΤ Βουπρασίας να σχηματίζουν δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμου ατόμου σε βάρος του ανήλικου δράστη.

Όπως μεταδίδει το pelop.gr, σύμφωνα με την μητέρα του 12χρονου, ο 13χρονος μπήκε στο προαύλιο του σχολείου, πλησίασε τον ανήλικο και τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν συμπληρωματική δικογραφία και σε βάρος των γονέων του 13χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

