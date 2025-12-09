search
ΕΛΛΑΔΑ

09.12.2025 11:45

Βόλος: Αντιδήμαρχος υπέστη καρδιακό επεισόδιο μέσα στο Δημαρχείο

spirosgatos_volos

Καρδιακό επεισόδιο μέσα στο δημαρχείο Βόλου υπέστη το πρωί της Δευτέρας ο παλαίμαχος κωπηλάτης και αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, Σπύρος Γάτος.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου πληροφορίες αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε ότι είχε έντονη καρδιακή δυσλειτουργία.

Ο Σπύρος Γάτος, στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση bypass και παραμένει νοσηλευόμενος.

