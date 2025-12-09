search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

09.12.2025 10:16

Συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα

Στη σύλληψη έξι ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Γιάννη Λάλα προχώρησε η αστυνομία.

Πρόκειται για μια απόπειρα που είχε γίνει λίγους μήνες πριν γίνει η δολοφονία του ενώ οι συλληφθέντες είναι σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Πρόκειται για απόπειρα που είχε γίνει τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Παγκράτι, ενώ η δολοφονία του Γιάννη Λάλα είχε γίνει την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν συλληφθεί 6 άτομα, δύο Έλληνες και 4 Αλβανοί που φέρονται να είχαν φτιάξει εγκληματική οργάνωση που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου.

Οπως έγινε γνωστό 4 από τους συλληφθέντες είχαν βασικό ρόλο στην οργάνωση και οι άλλοι δύο βοηθητικό.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν 4 Καλάσνικοφ, 3 πιστόλια, κοκαΐνη αλλά και χρήματα.

Υπενθυμίζεται ότι και την δολοφονία του έχουν ήδη γίνει τέσσερις συλλήψεις, καθώς οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη τους αξιοποιώντας οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

