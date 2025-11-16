Δολοφονία Λάλα: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες, ψάχνει τον ηθικό αυτουργό η ΕΛΑΣ

Ποινική δίωξη για πλήθος κακουργηματικών και πλημμεληματικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων: συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και από κοινού -τετελεσμένη και σε απόπειρα-, πλαστογραφία και κλοπή (σε βαθμό πλημμελήματος), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή ναρκωτικών (κακούργημα), καθώς και κατοχή για ίδια χρήση (πλημμέλημα), άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 4 συλληφθέντων για τη δολοφονία Λάλα.

Επιπλέον, τους αποδόθηκαν κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, οπλοχρησία, καθώς και διακεκριμένη φθορά.

Για τη δολοφονία συνελήφθησαν συνολικά ένας 37χρονος με «πλούσιο βιογραφικό» γεμάτη ένοπλες ληστείες και απαγωγή επιχειρηματία, ένας 27χρονος, επίσης γνωστός στην αστυνομία και 2 ακόμα ηλικίας 21 και 22 χρόνων που φέρεται πως δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Στα 300.000 ευρώ η «ταρίφα» για την δολοφονία

Οι αρχές προσπάθησαν μέσα από τις καταθέσεις των συλληφθέντων αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση δολοφονίας καθώς οι «4» φέρεται πως ήταν τα εκτελεστικά όργανα. Το ποιος έδωσε την εντολή παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο και συνεχίζεται η αναζήτησή του.

Οσον αφορά τους εκτελεστές, φέρονται να εισέπραξαν ως και 300.000 ευρώ κατά πληροφορίες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ, σχετικά με τη σύλληψη των τεσσάρων ανδρών για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα αλλά και την απόπειρα ανθρωποκτονίας 34χρονου στην Αθήνα.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 4 άτομα (ηλικίας 21, 22, 28 και 37 ετών), κατόπιν ευρείας- συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και της Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη κακουργηματικών πράξεων και ειδικότερα ανθρωποκτονιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Μάλιστα, για την υλοποίηση των εγκληματικών τους πράξεων, τελούσαν πλήθος κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, που λειτουργούσαν υποβοηθητικά στη δράση τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάστηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 34χρονου ημεδαπού, που τελέστηκε σε περιοχή της Αθήνας την 22-09-2025 καθώς και ανθρωποκτονία σε βάρος του 42χρονου Γιάννη Λάλα που τελέστηκε την 01-11-2025.

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη περίπτωση, δυο εκ των κατηγορουμένων (28χρονος και 37χρονος), προσέγγισαν την οικία του 34χρονου χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες. Ακολούθως, ο 28χρονος αποβιβάστηκε και πυροβόλησε επανειλημμένα τον 34χρονο, τη στιγμή που εισερχόταν εντός της πολυκατοικίας και αμέσως μετά οι δυο τους διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τις επόμενες μέρες οι εν λόγω κατηγορούμενοι προχώρησαν σε διάφορες ενέργειες κάλυψης των ενεργειών τους όπως αλλαγή πινακίδων και μετακίνηση οχημάτων, για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι κατηγορούμενοι πυροβόλησαν επανειλημμένα σε βάρος του 42χρονου, ενώ αυτός βρισκόταν σε μπαλκόνι ενοικιαζόμενης κατοικίας σε περιοχή της Φωκίδας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στη συνέχεια έκαψαν το όχημα που χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν το σημείο σε αγροτικό δρόμο επαρχιακής οδού. Από την έρευνα που ακολούθησε πλησίον του τόπου καύσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πολεμικό τυφέκιο, το οποίο έφερε τοποθετημένο έναν γεμιστήρα, 2 γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πυροβόλο όπλο, 2 γεμιστήρες πυροβόλου όπλου, κάνη πυροβόλου όπλου, 2 κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, 3 διερρηγμένους κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, καθώς και 3 διερρηγμένους κάλυκες πυροβόλου όπλου, τα οποία έφεραν ίχνη καύσης.

Όπως προέκυψε, το όχημα συνδεόταν άμεσα με τις ενέργειες του 37χρονου και του 28χρονου στο πλαίσιο της προηγούμενης απόπειρας ανθρωποκτονίας. Επίσης, από την έρευνα, καταδείχθηκαν ο 22χρονος και ο 21χρονος ως οδηγοί των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή από το επίμαχο σημείο.

Οι έρευνες που διενεργήθηκαν αποκάλυψαν επίσης και στοιχεία που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς μετά την ανθρωποκτονία, τα μέλη της οργάνωσης προχώρησαν σε αγορές υψηλής αξίας (λίρες και οχήματα).

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6 πιστόλια,

περίστροφο,

αεροβόλο τυφέκιο,

3 γεμιστήρες,

485 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

τσεκούρι,

μαχαίρι,

3 συσκευές γεωεντοπισμού (gps tracker),

2 πτυσσόμενες ράβδοι,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους -14,5- γραμμαρίων,

χειροβομβίδα κρότου λάμψης,

σιγαστήρας πυροβόλου όπλου,

2 αλεξίσφαιρα γιλέκα,

υφασμάτινη θήκη πιστολιού,

2 πινακίδες κυκλοφορίας, εμφανώς πλαστές,

«πλάκα» αλεξίσφαιρου γιλέκου,

65 χρυσές λίρες και

το χρηματικό ποσό των -100.725- ευρώ.

