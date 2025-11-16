Δολοφονία Λάλα: Στον εισαγγελέα οι 4 συλληφθέντες

Στον εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθούν οδηγήθηκαν σήμερα (16/11) οι τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν από την Αστυνομία για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, στην Αράχωβα.

Οι δράστες είναι ελληνικής καταγωγής, ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Πώς πιάστηκαν στα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη των δραστών παρακολουθώντας βίντεο από κάμερες που τους είχαν καταγράψει σε διάφορα σημεία, ενώ, πραγματοποιούν έρευνες σε σπίτια προς αναζήτηση όπλων που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία Λάλα ή σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά κρίθηκε αθώος από το Μρικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών.

Ο Γιάννης Λάλας, 42 ετών, είχε δολοφονηθεί στην Αράχωβα με δέκα σφαίρες, σε ξενοδοχείο όπου διέμενε, την 1η Νοεμβρίου. Είχε πάει στην ορεινή περιοχή μαζί με τη σύντροφό του για το Σαββατοκύριακο. Οι δράστες φαίνεται ότι τον παρακολουθούσαν και τον σκότωσαν εν ψυχρώ όταν βγήκε στη βεράντα του ξενοδοχείου.

