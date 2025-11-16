search
16.11.2025 13:57

Συλλήψεις σε Λάρισα και Καρδίτσα για επικίνδυνη οδήγηση και βία κατά αστυνομικών

16.11.2025 13:57
astynomia_new

Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας οδηγείται σήμερα ένας 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες (15-11-2025) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης, της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, της απειλής, της εξύβρισης και της επικίνδυνης οδήγησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελλομένων για επικίνδυνη οδήγηση δίκυκλης μοτοσικλέτας, από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε ο ανωτέρω, οδηγός αυτής, και όταν επιχείρησαν να προβούν σε έλεγχο αυτού, κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, εξυβρίζοντάς τους και απωθώντας τους με τα χέρια. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησής του, απώθησε με το κεφάλι του και έριξε επί του οδοστρώματος τον έναν αστυνομικό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αστυνομικού. Ο αστυνομικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ την προανάκριση διεξάγει η Τροχαία Λάρισας.

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στην Καρδίτσαόπου 37χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν αστυνομικοί της (ΔΙ.ΑΣ.) Καρδίτσας επιχείρησαν να προβούν σε έλεγχο στον προαναφερόμενο, ο οποίος βρισκόταν σε σταθμευμένη δίκυκλη μοτοσικλέτα, ωστόσο ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν, ενώ ο δράστης οδηγούσε επικίνδυνα, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Μετά από λίγο, ο δράστης ακινητοποιήθηκε στιγμιαία σε σημείο της πόλης και στην προσπάθεια του ενός αστυνομικού να προβεί σε έλεγχο αυτού, τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων, ο δράστης εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε. Επιπλέον, σε βάρος του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Ο αστυνομικός μετέβη στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καρδίτσας.

