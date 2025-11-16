search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 13:56
ΕΛΛΑΔΑ

16.11.2025 13:15

Δημήτρης Σταμάτης: Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας – Το «αντίο» Σαμαρά

16.11.2025 13:15
dimitris_stamatis

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο Δημήτρης Σταμάτης.

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε διατελέσει πρόεδρος Παρακαταθηκών και Δανείων, έδινε μάχη χρόνια με σοβαρή ασθένεια.

Ο Δημήτριος Σταμάτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ζούσε μόνιμα με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούσε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 1985, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993. Ακόμα διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 – 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 21 Ιουνίου 2012 ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, ενώ ήταν αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία και συνεννόηση των κυβερνητικών εταίρων.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ήταν υποψήφιος στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της ΝΔ, θέση στην οποία εξελέγη.

Το «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά

«Αντίο Δημήτρη μου! Εφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος, αγωνιστής. Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής Πατριώτης. Αντίο Φίλε! Αντίο Αδελφέ!», ανέφερε στο μήνυμά του ο Αντώνης Σαμαράς.

Πιερρακάκης: «Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του»

«Αποχαιρετώ με θλίψη τον Δημήτρη Σταμάτη, έναν ακέραιο άνθρωπο, με ήθος, ευθυκρισία και αγάπη για την πατρίδα. Υπηρέτησε με συνέπεια τη δημόσια ζωή και τη Νέα Δημοκρατία, πάντα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το κοινό καλό», ανέφερε στην ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του κατά τη θητεία του ως Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. Ήταν άνθρωπος με ευθύνη, γνώση και αποτελεσματικότητα, χαρακτηριστικά που τον συνόδευαν σε κάθε του βήμα», πρόσθεσε, εκφράζοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

