«Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα» – Νέες αποκαλύψεις προαναγγέλλει ο Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα που εξαπατούσε εύρωστους επαγγελματίες, τάζοντάς τους επενδυτικές ευκαιρίες σε καζίνο, προανήγγειλε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Ο φαρμακοποιός, που είχε πέσει θύμα της εγκληματικής οργάνωσης, μίλησε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1. «Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα, τι θα βγει και πόσοι άνθρωποι έχουν μιλήσει. Δεν θα το πιστεύετε! Στο Instagram έχουν γίνει τεράστιες αποκαλύψεις. Είχαν πολύ πλούσια και γενναιόδωρη δράση οι εγκληματίες. Θα πληρώσουν τα πάντα! Έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, την Τρίτη περιμένουμε την απόφαση του ανακριτή για την τύχη της οργάνωσης», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος είχε λάβει μέρος στο Survivor, κατέθεσε στις Αρχές πως τα μέλη του κυκλώματος του απέσπασαν περισσότερα από 500.000 ευρώ. Όπως κατήγγειλε αντίστοιχη απάτη είχε υποστεί και ο Παντελής Παντελίδης το βράδυ που έχασε τη ζωή του.

Όταν ρωτήθηκε από το πάνελ αν έχει επικοινωνήσει με την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη μετά τις αποκαλύψεις του, προτίμησε να μην επεκταθεί.

«Δεν θέλω να περισσότερα πράγματα», τόνισε.

Ο Σπύρος Μαρτίκας αναφέρθηκε στις απειλές που –όπως είπε– δεχόταν για να μη μιλήσει. «Είχα δεχθεί απειλές ακόμη και για την ίδια μου τη ζωή αν μιλήσω. Είναι μία εγκληματική οργάνωση που έχει εκτελεστές, μπράβους. Έχω κι άλλα θύματα που θα τα οδηγήσω εκεί που πρέπει για να πληρώσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σχολίασε και τις δηλώσεις του δικηγόρου του επιχειρηματία που κατηγορείται για τις απάτες, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε τίποτα, ο φαρμακοποιός σχολίασε: «Ήταν όλη την ώρα μαζί, δεν θα μπορεί να προστατεύσει τον ίδιο του τον εαυτό, όχι τον εγκληματία κουμπάρο του. Θα χρειαστούν και οι δύο άλλους δικηγόρους».

