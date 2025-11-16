search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 09:29
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2025 08:35

Νέα συμπλοκή ανηλίκων στην Πάτρα – 17χρονος έστειλε στο νοσοκομείο 16χρονο

16.11.2025 08:35
bia anilikwn

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύεται ένας 16χρονος μετά από συμπλοκή ανηλίκων στην Πάτρα.

Οι δύο έφηβοι, ο 16χρονος τραυματίας και ο 17χρονος που αναζητείται ως ο δράστης του ξυλοδαρμού, συνεπλάκησαν σε προάστιο της Πάτρας, για άγνωστη -μέχρι στιγμής- αφορμή.

Από τα χτυπήματα που δέχθηκε, ο 16χρονος υπέστη τραύματα και αιμορραγία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Ρίο, όπου και νοσηλεύεται

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται μάλιστα για το 19ο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην περιοχή της Πάτρας, το τελευταίο δίμηνο!

