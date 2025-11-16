search
16.11.2025 00:13

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

16.11.2025 00:13
Μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 45 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 96 εμπλεκόμενοι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και μια 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, η οποία είχε αγωνιστεί σε διεθνείς διοργανώσεις και είχε συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Η ίδια φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο ξέπλυμα χρημάτων του κυκλώματος, ενώ στο δίκτυο συμμετείχε και ο αδελφός της, που παρουσιαζόταν ως «λογιστής» και εισέπραττε χρήματα ή τιμαλφή από τα θύματα.

Η αστυνομία έχει καταγράψει συνομιλίες της αθλήτριας με τον αδελφό της και άλλα μέλη της οργάνωσης, οι οποίες αφορούν μεταφορές χρηματικών ποσών σε τραπεζικές κάρτες που ανήκαν στην ίδια.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας, με τη συμμετοχή περίπου 400 αστυνομικών. Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για σοβαρά αδικήματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών έχουν εξιχνιαστεί 1.089 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο κέρδος της οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

