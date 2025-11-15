Δολοφονία Λάλα: Ετοίμαζαν και άλλη δολοφονία στη Βόρεια Ελλάδα οι δράστες

Ένα νέο χτύπημα φαίνεται πως πρόλαβαν οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, εκτός από την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα, που έγινε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου στο Λιβάδι Αράχωβας.

Oι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών είχαν ταυτοποιήσει τους δράστες εδώ και μέρες, όμως αποφάσισαν να κάνουν την επέμβαση και να τους συλλάβουν όταν μόλις χθες οι δύο βασικοί και σεσημασμένοι δράστες έφυγαν από Αθήνα για Καβάλα και μάλιστα έμειναν σε ξενοδοχείο, ενώ διαπίστωσαν περίεργες κινήσεις που παρέπεμπαν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες. Ο στόχος παραμένει άγνωστος ωστόσο κατά πάσα πιθανότητα ήταν στην Βόρεια Ελλάδα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει αξιωματικός του «ελληνικού FBI» σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες «γλυκάθηκαν» από τις απολαβές τους και θέλησαν να αναλάβουν και νέο συμβόλαιο θανάτου.

Το «βιογραφικό» των δύο συλληφθέντων, η εμπλοκή σε απαγωγή και η απόπειρα δολοφονίας οπαδού του Ολυμπιακού

Ιδιαίτερα βεβαρημένο ποινικό παρελθόν φαίνεται πως έχουν δύο από τους τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι παλιοί γνώριμοι των Αρχών, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τη δικαιοσύνη για την απαγωγή του επιχειρηματία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Γιώργου Κυπαρίσση, έξω από το σπίτι του στο Ντράφι το 2022, για απόπειρες ανθρωποκτονίας και ληστείες, καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 34χρονου οπαδού του Ολυμπιακού στο Παγκράτι, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οκτώ όπλα και 100.000 ευρώ

Οι τέσσερις άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν χάρη στο βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε τη διαφυγή τους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Αθήνα, αστυνομικοί κατάσχεσαν οκτώ όπλα (επτά 9ρια πιστόλια και ένα περίστροφο) και περισσότερα από 100.000 ευρώ.

Τα όπλα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για βαλλιστική εξέταση.

Η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό και εντολέα της εκτέλεσης Λάλα -που είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ- παραμένει ανοιχτή για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα.

