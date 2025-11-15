Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Και «βαρύ» όνομα της νύχτας ανάμεσα στους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 5 όπλα και μεγάλα χρηματικά ποσά

Και «βαρύ» όνομα στον χώρο της νύχτας είναι ανάμεσα στους τέσσερις συλληφθέντες για την εν ψυχρώ δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα, σε πολυτελή απομονωμένη βίλα στην Αράχωβα την 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έλληνες και ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι συνελήφθησαν, τα ξημερώματα του Σαββάτου από το ελληνικό FBI, σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη τους αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και πληροφορίες.

Αυτή την ώρα, οι τέσσερις συλληφθέντες ανακρίνονται και αύριο, Κυριακή (16/11/25) αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Αρχές έχουν βρει και πέντε όπλα καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ποιος έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το θύμα, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, δολοφονήθηκε ενώ ήταν στο μπαλκόνι της βίλας όπου διέμενε με τη σύντροφό του και ακόμη δύο φιλικά ζευγάρια.

Η εκτέλεση του είχε γίνει με δύο όπλα, ένα πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov κι ένα πιστόλι των 9mm.

Σε απόσταση κάποιων χιλιομέτρων είχε βρεθεί καμένο το ΙΧ αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες καθώς και οπλισμός.

