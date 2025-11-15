search
15.11.2025 12:13

Δολοφονία Λάλα: Τέσσερις συλλήψεις για την εκτέλεση στην Αράχωβα – Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

15.11.2025 12:13
araxwba_main

Σε τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, την 1η Νοεμβρίου, στο Επτάλοφο Παρνασού, προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Έλληνες αλλά και ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι συνελήφθησαν, τα ξημερώματα του Σαββάτου από το ελληνικό FBI, στην Αθήνα και την Καβάλα.

Αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη τους αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και πληροφορίες.

Το θύμα, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, δολοφονήθηκε ενώ ήταν στο μπαλκόνι της βίλας όπου διέμενε με τη σύντροφό του και ακόμη δύο φιλικά ζευγάρια.

Η εκτέλεση του είχε γίνει με δύο όπλα, ένα πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov κι ένα πιστόλι των 9mm.

Σε απόσταση κάποιων χιλιομέτρων είχε βρεθεί καμένο το ΙΧ αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες καθώς και οπλισμός.

xaris doukas kede 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα πορεία, χωρίς τη ΝΔ – Τι λέει για Βασιλίσσης Όλγας, Άγνωστο Στρατιώτη, εκλογικό νόμο στην ΤΑ

karvouniaris_1411_1920-1080_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τα εξώδικα του Δημητριάδη δεν αλλάζουν την ιστορία

astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα η 24ωρη παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς Ρομά (Video)

nikos_papandreou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΠΑΣΟΚ και το χειροκρότημα στο Λαϊκό Κόμμα

YPEX1906
ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ για τα 42 έτη από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην Κύπρο: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής»

thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

