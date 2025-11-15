Δολοφονία Λάλα: Τέσσερις συλλήψεις για την εκτέλεση στην Αράχωβα – Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

Σε τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, την 1η Νοεμβρίου, στο Επτάλοφο Παρνασού, προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Έλληνες αλλά και ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι συνελήφθησαν, τα ξημερώματα του Σαββάτου από το ελληνικό FBI, στην Αθήνα και την Καβάλα.

Αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη τους αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και πληροφορίες.

Το θύμα, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, δολοφονήθηκε ενώ ήταν στο μπαλκόνι της βίλας όπου διέμενε με τη σύντροφό του και ακόμη δύο φιλικά ζευγάρια.

Η εκτέλεση του είχε γίνει με δύο όπλα, ένα πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov κι ένα πιστόλι των 9mm.

Σε απόσταση κάποιων χιλιομέτρων είχε βρεθεί καμένο το ΙΧ αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες καθώς και οπλισμός.

Διαβάστε επίσης:

Γλυκά Νερά: 16χρονος έπεσε θύμα αρπαγής και ξυλοδαρμού από κύκλωμα ναρκωτικών (Video)

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 22χρονο που πνίγηκε με μπέργκερ – «Χτυπούσε την πλάτη του στην κολώνα» για να πάρει ανάσα

Θανατηφόρο τροχαίο στον Κηφισό: Νεκρός οδηγός μηχανής που έπεσε πάνω σε βαν