ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

15.11.2025 11:08

Θανατηφόρο τροχαίο στον Κηφισό: Νεκρός οδηγός μηχανής που έπεσε πάνω σε βαν

15.11.2025 11:08
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου 15/11 στον Κηφισό, με έναν οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του, μετά από σύγκρουση με βαν.

Συγκεκριμένα, μοτοσικλέτα που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη, στο ύψος του εμπορικού κέντρου River West, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε πάνω σε βανάκι.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του. Κατά τη διακομιδή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, του έκαναν ΚΑΡΠΑ και παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, τελικά κατέληξε λίγο πριν τις 10 το πρωί του Σαββάτου 15/11.

Σημειώνεται πως το Γενικό Κρατικό Νίκαιας δεν εφημέρευε, αλλά ήταν το κοντινότερο νοσοκομείο και κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί εκεί άμεσα ο οδηγός της μηχανής.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

