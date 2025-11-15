search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

15.11.2025 09:50

Βοιωτία: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες στην Εθνική Οδό – Στο νοσοκομείο 5 επιβάτες και ο οδηγός

15.11.2025 09:50
lewforeio_troxaio

Τροχαίο ατύχημα με τουριστικό λεωφορείο σημειώθηκε γύρω στις 5:30′ το πρωί του Σαββάτου, στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Υλίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, πρόκειται για τουριστικό λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις μπάρες και να ακινητοποιηθεί πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα, μετά από ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πέντε από τους επιβάτες αλλά και ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

