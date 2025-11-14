«Ήταν άοπλος, του είχαν στήσει ενέδρα» – Οι γονείς του Φανούρη Καργάκη για τη μέρα του μακελειού

Επτά άτομα έχουν προφυλακιστεί για το μακελειό στα Βορίζια, στο οποίο έχασαν τις ζωές τους η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη και ο Φανούρης Καργάκης.

Οι γονείς του Φανούρη Καργάκη υποστηρίζουν ότι το πρωί της μοιραίας μέρας μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη άνοιξαν πυρ εναντίον τους. «Κατέβηκαν από πάνω. Ο Ανδρέας ο Φραγκιαδάκης γάζωσε 5-6 σπίτια».

Επέμειναν ότι γιος τους ήταν άοπλος κι ότι οι Φραγκιαδάκηδες του είχαν στήσει ενέδρα. «Ο γιος μου μπήκε στο χωριό. Δεν ήθελε ούτε ιστορία, ούτε τίποτα. Έτρεχε να ταΐσει τα πρόβατα και το ευτύχημα είναι ότι τα δύο κοπέλια του είχαν πυρετό και δεν τα πήρε. Του είχαν στήσει ενέδρα και παίζανε (σ.σ. πυροβολούσαν) από γύρω γύρω. Βγαίνουν οι τηλεοράσεις και λένε ότι ανταπέδιδαν με πυροβολισμούς. Αυτά είναι όλα ψέματα», είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας του.

«Μαχαίρωσαν πέρσι τον εγγονό μου»

Υποστήριξαν ότι πέρσι μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη είχαν μαχαιρώσει μέλος της οικογένειας Καργάκη, αλλά έκαναν σασμό. «Στον ίδιο τόπο που σκότωσαν τον γιο μου, μαχαίρωσαν τον εγγονό μου και μπήκαν μεσίτες να μας βάλουν τα φτιάξουμε, να μην πάμε στην αστυνομία».

