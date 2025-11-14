Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν την αιματηρή συμπλοκή – Οι ζωοκλοπές και οι απειλές στους αστυνομικούς λίγους μήνες πριν το μακελειό

Νέα βίντεο και αποκαλύψεις σχετικά με το μακελειό στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης έφερε στη δημοσιότητα το Live News, την ώρα που η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία.

Στα νέα clips καταγράφεται μία μαύρη BMW που ανήκει σε μέλος της μίας οικογένειας, να περνά έξω από το σπίτι του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε από πυροβολισμούς.

Το προηγούμενο βράδυ, στην ίδια περιοχή, έχει καταγραφεί το όχημα του 23χρονου κατηγορούμενου για τη τοποθέτηση της βόμβας στο υπό ανακαίνιση σπίτι, η οποία φέρεται να υπήρξε αφορμή για το μακελειό που ακολούθησε.

Οι σχετικές εικόνες αναλύθηκαν στα εργαστήρια της αστυνομίας, σε μια προσπάθεια να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες της τραγωδίας και στους ρόλους που διαδραμάτισαν οι κατηγορούμενοι.

Από την επεξεργασία αυτών των καρέ, ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη βρέθηκε στα χέρια των Αρχών, κατηγορούμενος για την τοποθέτηση της βόμβας.

Ο 23χρονος, φέρεται να διαπιστώθηκε πως σταμάτησε στο σπίτι του Φανούρη Καργάκη και να πήρε κάτι, πριν συνεχίσει την πορεία του. Ο ίδιος, ωστόσο, το αρνείται κατηγορηματικά, ενώ πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι ο 23χρονος υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν και ότι εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε γλέντι γάμου.

Σε άλλο βίντεο, που καταγράφει σκηνές περίπου δύο ώρες πριν την αιματηρή συμπλοκή, κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη μαύρη BMW να φτάνει στο σπίτι του Φανούρη Καργάκη.

Συγγενείς του 39χρονου υποστηρίζουν πως οι επιβαίνοντες, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, άρχισαν να πυροβολούν και, όπως λένε από την πρώτη μέρα, έτσι ξεκίνησε το αιματηρό επεισόδιο.

Βορίζια: Η αποκάλυψη για τα 440 κλεμμένα πρόβατα και η σύλληψη των συγγενών του Φανούρη Καργάκη

Παράλληλα, το Live News έφερε στη δημοσιότητα και νέες αποκαλύψεις, που αφορούν στις διαφορές ανάμεσα στις δύο οικογένειας, οι οποίες οδήγησαν στο μακελειό.

Ένας 52χρονος άντρας, ο «Κούνελος» όπως τον αποκαλούν, είναι ένα από τα αρχηγικά μέλη της οικογένειας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, και βρίσκεται εδώ και δύο μήνες στη φυλακή, για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ζωοκλοπών που εξιχνιάστηκε στην περιοχή. Για την ίδια υπόθεση προφυλακίστηκε και ο 24χρονος γιος του.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή του Mega, στις 21/05/2025 εντοπίστηκαν 440 κλεμμένα πρόβατα. Στο σημείο όπου εντοπίστηκαν τα πρόβατα, βρέθηκαν αστυνομικοί μαζί με το άτομο που προχώρησε στην καταγγελία, ο οποίος μάλιστα αναγνώρισε 35 δικά του πρόβατα. Στη συνέχεια, κλήθηκε και δεύτερος παθών και αναγνώρισε 61 ζώα.

Όπως ανέφεραν αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια του σχετικού ελέγχου που διενεργήθηκε, στο σημείο έφτασαν 4 οχήματα με 20 εξαγριωμένους άνδρες, οι οποίοι απείλησαν τους αστυνομικούς και κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν και να διαφύγουν.

«Ενώ η αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό των κλεμμένων ζώων ήταν σε εξέλιξη, άρχισαν να καταφθάνουν στο σημείο οχήματα με είκοσι εξαγριωμένους άντρες, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου που ακολούθησε, κατέφθαναν επιπλέον οχήματα. Τα οχήματα στάθμευσαν με τέτοιο τρόπο που εμπόδιζαν τη διέλευση των περιπολικών, εγκλωβίζοντας μας στα βουνά.

»Οι άνδρες είχαν μαζί τους κατσούνες, ξύλινες ποιμενικές ράβδους και με φράσεις όπως: ‘’Τέσσερα τουφέκια σας βλέπουν’’ και σωματικές απωθήσεις των αστυνομικών, ματαίωσαν την αποκάλυψη και τη δίωξη των εγκλημάτων. Κατά τη διάρκεια της αποχώρησής τους (με τα πρόβατα), άτομο μας φώναξε: ‘’Εδά δε θα απομείνει τρίχα στο Ρέθυμνο. Κοντά είμαστε’’. Παραδέχτηκαν ευθαρσώς ότι διέπρατταν ζωοκλοπές και εξήγγειλαν ότι θα συνεχίσουν με αμείωτο ρυθμό», κατήγγειλαν οι αστυνομικοί.

Περίπου δύο μήνες αργότερα, στις 18/07/25, πραγματοποιήθηκε δεύτερη αστυνομική επιχείρηση για την υπόθεση της ζωοκλοπής, και συνελήφθησαν τα δύο άτομα από την οικογένεια του Φανούρη Καργάκη.

Διαβάστε επίσης:

Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Τους ψέκασαν με χημικά

Ηλεία: 70χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε ελιά – Επανάληψη της τραγωδίας στην ίδια οικογένεια

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες: Αυστηρές ποινές στους 30 συλληφθέντες – Καταγγελίες για υπερσυμφόρηση και ανεπαρκή σίτιση