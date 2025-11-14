search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

14.11.2025 19:24

Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Τουλάχιστον 23 προσαγωγές

14.11.2025 19:24
Παρέμβαση με πανό πραγματοποίησε ο Ρουβίκωνας στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, το απόγευμα της Παρασκευής.

Τα μέλη της συλλογικότητας συγκεντρώθηκαν μπροστά στο μνημείο φωνάζοντας: «Οι Άγνωστοι Στρατιώτες είναι του λαού και όχι κάθε τσάτσου μεγαλοαστού».

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις των ΜΑΤ που με χημικά απώθησαν τα μέλη του Ρουβίκωνα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε τουλάχιστον 23 προσαγωγές.

1 / 3