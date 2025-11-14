Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Τουλάχιστον 23 προσαγωγές

Παρέμβαση με πανό πραγματοποίησε ο Ρουβίκωνας στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, το απόγευμα της Παρασκευής.

Τα μέλη της συλλογικότητας συγκεντρώθηκαν μπροστά στο μνημείο φωνάζοντας: «Οι Άγνωστοι Στρατιώτες είναι του λαού και όχι κάθε τσάτσου μεγαλοαστού».

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις των ΜΑΤ που με χημικά απώθησαν τα μέλη του Ρουβίκωνα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε τουλάχιστον 23 προσαγωγές.

