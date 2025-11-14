Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες: Αυστηρές ποινές στους 30 συλληφθέντες – Καταγγελίες για υπερσυμφόρηση και ανεπαρκή σίτιση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αυστηρότατες ποινές επιβλήθηκαν στους 30 αιτούντες άσυλο, που συνελήφθησαν για τα επεισόδια, που ξέσπασαν την Τετάρτη (12/11) στην κλειστή δομή Σιντικής Σερρών.
Συγκεκριμένα, σε 26 επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών χρόνων και 450 ευρώ πρόστιμο. Σε τρεις ποινή φυλάκισης 3 χρόνων κι ένα μήνα και σε έναν που φέρεται να χτύπησε αστυνομικό ποινή φυλάκισης 3 χρόνια και επτά μήνες. Η απόφαση είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα.
Για την ταυτοποίηση τους χρησιμοποιήθηκαν βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και πολλά βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι κατά την διάρκεια των επεισοδίων βρίσκονταν στα δωμάτια τους. Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί υποστήριξαν ότι οι μετανάστες τους πετούσαν πέτρες κι ότι ορισμένοι επιχείρησαν να περάσουν το συρματόπλεγμα, σκαρφαλώνοντας ή σκάβοντας κάτω από αυτό.
Περιγράφοντας πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια οι αστυνομικοί είπαν ότι αντιπροσωπεία των μεταναστών ζήτησε να μιλήσει μαζί τους και στη συνάντηση που ακολούθησε τους ρώτησαν γιατί μετανάστες που ήρθαν μετά από αυτούς στην Ελλάδα κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ οι ίδιοι που έφτασαν στη χώρα μας παλαιότερα είναι κρατούμενοι και δεν μπορούν να βγουν έξω από τη δομή.
Οι μετανάστες στις απολογίες τους μίλησαν για δύσκολες συνθήκες διαμονής στη δομή ενώ δύο από αυτούς είπαν ότι αγαπάνε και σέβονται την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια και πριν την έναρξη της δίκης δύο μετανάστες λιποθύμησαν, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο αλλά σύντομα επέστρεψαν και απολογήθηκαν.
Σύμφωνα με καταγγελίες στη δομή επικρατούν ασφυκτικές συνθήκες ενώ υπάρχει επίσης ανεπαρκής πρόσβαση σε φαγητό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ζήτησε την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη διενέργεια αυτοψίας στη Δομή.
