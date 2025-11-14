search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 19:31
ΕΛΛΑΔΑ

14.11.2025 18:36

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες: Αυστηρές ποινές στους 30 συλληφθέντες – Καταγγελίες για υπερσυμφόρηση και ανεπαρκή σίτιση

14.11.2025 18:36
Αυστηρότατες ποινές επιβλήθηκαν στους 30 αιτούντες άσυλο, που συνελήφθησαν για τα επεισόδια, που ξέσπασαν την Τετάρτη (12/11) στην κλειστή δομή Σιντικής Σερρών

Συγκεκριμένα, σε 26 επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών χρόνων και 450 ευρώ πρόστιμο.  Σε τρεις ποινή φυλάκισης 3 χρόνων κι ένα μήνα και σε έναν που φέρεται να χτύπησε αστυνομικό ποινή φυλάκισης 3 χρόνια και επτά μήνες. Η απόφαση είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα

Για την ταυτοποίηση τους χρησιμοποιήθηκαν βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και πολλά βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι κατά την διάρκεια των επεισοδίων βρίσκονταν στα δωμάτια τους. Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί υποστήριξαν ότι οι μετανάστες τους πετούσαν πέτρες κι ότι ορισμένοι επιχείρησαν να περάσουν το συρματόπλεγμα, σκαρφαλώνοντας ή σκάβοντας κάτω από αυτό. 

Πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια

Περιγράφοντας πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια οι αστυνομικοί είπαν ότι  αντιπροσωπεία των μεταναστών ζήτησε να μιλήσει μαζί τους και στη συνάντηση που ακολούθησε τους ρώτησαν γιατί μετανάστες που ήρθαν μετά από αυτούς στην Ελλάδα κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ οι ίδιοι που έφτασαν στη χώρα μας παλαιότερα είναι κρατούμενοι και δεν μπορούν να βγουν έξω από τη δομή.

Οι μετανάστες στις απολογίες τους μίλησαν για δύσκολες συνθήκες διαμονής στη δομή ενώ δύο από αυτούς είπαν ότι αγαπάνε και σέβονται την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια και πριν την έναρξη της δίκης δύο μετανάστες λιποθύμησαν, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο αλλά σύντομα επέστρεψαν και απολογήθηκαν.

Τι καταγγέλλεται για τη δομή 

Σύμφωνα με καταγγελίες στη δομή επικρατούν ασφυκτικές συνθήκες ενώ υπάρχει επίσης ανεπαρκής πρόσβαση σε φαγητό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ζήτησε την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη διενέργεια αυτοψίας στη Δομή.

  • Ανεπαρκής σίτιση: Παρέχεται μία (1) μόνον μερίδα φαγητού ημερησίως ανεπαρκής για τις ανάγκες διατροφής. Η μερίδα αυτή συνίσταται, συνήθως, σε μικρή και συχνά ανεπαρκώς μαγειρεμένη ποσότητα ρυζιού, δύο αυγά βραστά, καθώς και δύο φέτες ψωμιού.
  • Ανεπαρκής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Η πρόσβαση σε γιατρό καθυστερεί σημαντικά, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να εξετάζονται μετά την πάροδο αρκετών ημερών, οπότε, σε πολλές περιπτώσεις, τα συμπτώματα έχουν ήδη υποχωρήσει ή έχουν επιδεινωθεί. Κρατούμενοι αναφέρουν ότι όταν ζητούν ιατρική εξέταση ή χορήγηση αναλγητικών αντιμετωπίζονται με ειρωνεία ή αδιαφορία.
  • Οι διαθέσιμες τουαλέτες είναι εξαιρετικά περιορισμένες σε σχέση με τον αριθμό των διαμενόντων στην εν λόγω Κλειστή Δομή. Το λουτρό πραγματοποιείται με κρύο και συχνά ακάθαρτο, όπως αναφέρεται, νερό, χωρίς τη δυνατότητα χρήσης σαπουνιού ή σαμπουάν. Δεν διατίθενται ενδύματα ή υποδήματα· ως εκ τούτου, πολλοί διαμένοντες κυκλοφορούν ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες με θερινή ενδυμασία (κοντομάνικα, βερμούδες, σαγιονάρες).
  • Συμφόρηση στα κοντέινερ: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα, κάθε κοντέινερ φιλοξενεί έως και δεκατέσσερα (14) άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον οκτώ (8) κοιμούνται σε κρεβάτια και οι υπόλοιποι έξι (6) στο δάπεδο, χωρίς στρώματα ενώ η κατανομή των κλινών γίνεται βάσει ανεπίσημης ιεραρχίας («παλαιότητα» ή σωματική ισχύς). Κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων παρατηρούνται εισροές υδάτων εντός των κοντέινερ. Εντοπίζεται εκτεταμένη παρουσία εντόμων (κοριών, ψειρών), ενώ οι κάδοι απορριμμάτων παραμένουν διαρκώς υπερπλήρεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών και έντονης δυσοσμίας.
  • Αναφέρθηκαν επίσης περιστατικά εφαρμογής αστυνομικών μέτρων πειθαρχικού χαρακτήρα, τα οποία  φέρεται να υπερέβησαν το αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο καθώς και περιπτώσεις άσκησης ψυχολογικής πίεσης και εκφοβισμού.

