Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα επένδυσης σε καζίνο – Πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ η λεία, θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας (photos)

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, μεταξύ των συλληφθέντων είναι γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων spa.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, το πρωί της Πέμπτης (13/11), από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της ΔΑΟΕ.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%-20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, επτά άνθρωποι έδωσαν ποσά που προσεγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ και δεν τα πήραν πίσω ποτέ. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο παίκτης reality, Σπύρος Μαρτίκας.

Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* το χρηματικό ποσό των 38.925 ευρώ,

* 113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,

* 735 λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,

* πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού 725.450 ευρώ,

* πλήθος ρολογιών με επιγραφή «ROLEX» αμφιβόλου γνησιότητας,

* 2 πλάστες επιταγές ύψους 100.000 ευρώ και 600.000 ευρώ αντίστοιχα.

* 3 ΙΧΕ αυτοκίνητα πολυτελείας και

* 6 κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

