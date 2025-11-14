Χριστούγεννα 2025: Έρχονται τέσσερις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα – Οι ημερομηνίες

Με την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων να πλησιάζει, το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις τέσσερις Κυριακές, κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις περιόδους εκπτώσεων, τα καταστήματα το 2025 θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση τις εξής τέσσερις Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025 – έναρξη της εορταστικής περιόδου

14 Δεκεμβρίου 2025 – ενόψει Χριστουγέννων

21 Δεκεμβρίου 2025 – κορύφωση της αγοράς των γιορτών

28 Δεκεμβρίου 2025 – τελευταία Κυριακή πριν την Πρωτοχρονιά

Οι ημερομηνίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις εκπτώσεις και τις εορταστικές περιόδους, όπως καθορίζεται από το υπουργείο Ανάπτυξης και τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30/11 δεν θα είναι ανοιχτά όλα τα καταστήματα, καθώς η λειτουργία των επιχειρήσεων είναι προαιρετική.

Το ωράριο λειτουργίας για τα ανοιχτά καταστήματα στις 30/11 είναι από τις 11:00 το πρωί έως και τις 18:00 το απόγευμα (20:00 το βράδυ για τα πολυκαταστήματα).

Black Friday και Cyber Monday

Η Black Friday 2025 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τη Cyber Monday 2025 να ακολουθεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, όπου οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

