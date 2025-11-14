search
ΕΛΛΑΔΑ

14.11.2025 14:47

Χριστούγεννα 2025: Έρχονται τέσσερις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα – Οι ημερομηνίες

14.11.2025 14:47
Με την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων να πλησιάζει, το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις τέσσερις Κυριακές, κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις περιόδους εκπτώσεων, τα καταστήματα το 2025 θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση τις εξής τέσσερις Κυριακές:

  • 30 Νοεμβρίου 2025 – έναρξη της εορταστικής περιόδου
  • 14 Δεκεμβρίου 2025 – ενόψει Χριστουγέννων
  • 21 Δεκεμβρίου 2025 – κορύφωση της αγοράς των γιορτών
  • 28 Δεκεμβρίου 2025 – τελευταία Κυριακή πριν την Πρωτοχρονιά

Οι ημερομηνίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις εκπτώσεις και τις εορταστικές περιόδους, όπως καθορίζεται από το υπουργείο Ανάπτυξης και τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30/11 δεν θα είναι ανοιχτά όλα τα καταστήματα, καθώς η λειτουργία των επιχειρήσεων είναι προαιρετική.

Το ωράριο λειτουργίας για τα ανοιχτά καταστήματα στις 30/11 είναι από τις 11:00 το πρωί έως και τις 18:00 το απόγευμα (20:00 το βράδυ για τα πολυκαταστήματα).

Black Friday και Cyber Monday

Η Black Friday 2025 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τη Cyber Monday 2025 να ακολουθεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, όπου οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

BBC
MEDIA

BBC News: Το γνωρίζουν σχεδόν όλοι στις ΗΠΑ- Τρείς στους δέκα  το θεωρούν αξιόπιστο

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Είστε Χάρι Πότερ των ολίγων – Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή»

guilfoyle-omilia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Γκίλφοϊλ… προξενεύει Ρούμπιο και Τραμπ στην Ελλάδα: «Θα έρθει ο ΥΠΕΞ, θέλω να μιλήσει στην Ακρόπολη ο πρόεδρος»

egklimatiki-organosi_1411_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα επένδυσης σε καζίνο – Πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ η λεία, θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας (photos)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

hitch_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

