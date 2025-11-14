Ο καιρός τρελάθηκε: Έρχεται θερμή εισβολή από τα νότια με άνοδο θερμοκρασίας, αλλά και… υγρασία, σκόνη και βροχές

Ισχυροί νοτιάδες φέρνουν «θερμή εισβολή» με θερμοκρασίες που θα φτάσουν… 25αρια από την Δευτέρα και έπειτα. Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια ωστόσο, αυτοί οι ισχυροί νοτιάδες και η αύξηση θερμοκρασίας, θα συνδυαστούν με υγρασία, αφρικανική σκόνη και βροχές σε ορισμένες περιοχές της χώρας…

«Με αίθριες καιρικές συνθήκες και ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας. Ωστόσο, τη νέα εβδομάδα θα βρεθούμε στον αστερισμό των νοτιάδων. Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 17/11 και όλη την εβδομάδα, θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιάδες (μέχρι 7 μποφόρ) , οι οποίοι θα κουβαλήσουν από την Αφρική , σκόνη με αυξημένες συγκεντρώσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη και θερμότερες αέριες μάζες» γράφει στην ανάρτησή του και συνεχίζει:

«Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί σε πιο υψηλά επίπεδα από τα κανονικά και μάλιστα στις αρχές της εβδομάδας, η θερμοκρασιακή ανωμαλία θα είναι της τάξης των 6-8 βαθμών. Ενδεικτικά ο υδράργυρος την Τρίτη θα σκαρφαλώσει στους 22-24 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Επιπλέον οι βροχές θα είναι περιορισμένες και θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά- βορειοδυτικά, από την Τρίτη και μετά.

